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Yerli Spider-Man Sivas'ta Soğuktan Etkilendi - Son Dakika
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Yerli Spider-Man Sivas'ta Soğuktan Etkilendi

Türkiye'yi gezen yerli Spider-Man kostümüyle Sivas'a geldiğinde soğuk havaya dayanamayarak mont giymek zorunda kaldı. İzmir'de ücretsiz gösteriler yapan ve 81 il gezme hayalini gerçekleştirmek isteyen Ayaz Koç, Sivas'ta yoğun ilgi gördü. Yerli örümcek adamın bir sonraki durağı Diyarbakır olacak.

Yerli Spider-Man Sivas\'ta Soğuktan Etkilendi
11.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:14
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Hayali süper kahraman örümcek adam kostümü ile Türkiye'yi il il gezen yerli Spider-Man, Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Sivas'ta kostümünün üzerinde montu ve altlığıyla gezmek zorunda kaldı.

İzmir'de mankenlik ve animasyon sektöründe çalışan Ayaz Koç, 6 Şubat depremlerin de bölgeye giderek çocuklara ücretsiz örümcek adam gösterileri yapmıştı. Bölge halkı tarafından sevilen Koç, örümcek adam kostümüyle 81 ili gezme hayalini gerçekleştirmek istedi. 81 il gezi programının beşinci durağı olan Sivas'a geldi. Tarihi kent meydanında vatandaşlarla fotoğraf çektiren yerli örümcek adam, yoğun ilgi gördü. Uzun saatler tarihi kent meydanında bekleyen yerli örümcek adam Sivas'ın soğuk havasına yenik düştü. Soğuk havaya dayanamayan yerli örümcek adam üzerine mont giyerek vatandaşlarla fotoğraf çektirmek zorunda kaldı. Sivas'ta soğuk havaya yenik düşen yeli örümcek adamın bir sonraki durağı Diyarbakır olacak.

"Sivas soğuk sizinle konuşurken bile soğuktan titriyorum"

Sivas'ın soğuk olduğunu ve üşümeden duramadığını belirten yerli örümcek, "İzmir'de mankenlik, oyunculuk ve animasyon gösterileri yapıyordum. Kahramanmaraş'ta deprem olduğunda gönüllü olarak orada çocukları eğlendirdim. İnsanlar beni deprem bölgesinde tanıdı. Orada insanlara, evsizlere ve sokak hayvanlarına yardım etmeye başladım. İnsanlar bunu çok sevdi bende 81 ili örümcek adam olarak gezmeye başladım. Burası 5. Durağım oldu buradan Diyarbakır'a geçeceğim. İnsanlara umut olmak istiyorum. İlk başta düşündüm insanların hayalleri varken neden yapmıyorlar neden başaramıyorlar. Aileme ben gidiyorum dedim, hayallerimin peşinden gideceğim dedim. İnsanlara bunu kanıtlamak istiyorum, başarılıda olmak istiyorum. Birçok insan beni takdir de etti. Sivas soğuk sizinle konuşurken bile soğuktan titriyorum. Sivas küçük bir şehir ama tarih olarak çok zengin bir şehir. Soğuk üşüyorum ama başaracağım" Şeklinde konuştu.

"Burada durmak kolay bir iş değil, kendisi de üşüdü"

Yerli örümcek adamın soğukta üşüdüğünü belirten Eyüp yiğit, "81 ili dolaşıyor, hava çok soğuk kendisine başarılar diliyorum. Burada durmak kolay bir iş değil, kendisi de üşüdü. İnsanların tepkisi güzel oluyor bende fotoğraf çektirdim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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