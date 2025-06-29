Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Hattı'nın Önemi - Son Dakika
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Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Hattı'nın Önemi

Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Hattı\'nın Önemi
29.06.2025 17:24
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanılmasını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Hattı'nı daha etkin kullanalım. Bir tehlike mi var? Bir şüpheli mi gördünüz? İhmal etmeyin. 112'yi arayın. Bir ihbar, bir canı kurtarabilir. Bir çağrı, bir suçu önleyebilir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" programına katıldı. Program, 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstanbul'un 39 ilçesinden mahalle başkanlarının bir araya geldiği toplantıda, mahalle teşkilatlarının beklenti ve önerileri ele alındı. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda mahalle başkanı katıldı.

"112 Acil Çağrı Hattı'nı daha etkin kullanalım"

Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizle buluştuğumuz her yerde ifade ettiğim bir hususu, tekrar hatırlatmak istiyorum: 112 Acil Çağrı Hattı'nı daha etkin kullanalım. Bir tehlike mi var? Bir şüpheli mi gördünüz? İhmal etmeyin. 112'yi arayın. Bir ihbar, bir canı kurtarabilir. Bir çağrı, bir suçu önleyebilir. Bir uyarı, binlerce insanın güvenliğini sağlayabilir. Biliyorum, bu konulara karşı çok duyarlısınız. Ancak sizlerden bu konuda daha fazla destek bekliyoruz. Mahallenizde gördüğünüz her olumsuzluğu, her potansiyel riski bizimle paylaşın. Mahalle başkanlarımız; kendi yönetimlerine ve mahalle sakinlerine de '112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan bildirimlerin', ne denli önemli olduğunu duyursun" diye konuştu.

"Zehir tacirlerine karşı NARVAS Projesini geliştirdik"

Bakan Yerlikaya uyuşturucu tacirlerine karşı geliştirilen NARVAS projesine değinerek, "Konum bazlı 'Vaka Analiz Sistemi' olan NARVAS; 112 ve Uyuma Mobil Uygulaması üzerinden gelen Narkotik ihbarların çok daha etkin analizini sağlıyor. NARVAS'a yapacağınız her ihbar, sadece gençlerimize değil; geleceğimize de umut olacaktır. Çünkü uyuşturucuyla mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz. Bakın, karşımda pırıl pırıl gençlerimiz var. Allah hepsini korusun, gözetsin. Biz, hiçbir gencimizin gözünün feri sönmesin diye, her an görevimizin başındayız, sizlerin yanındayız. Biliyorum ki sizler de bu mücadelede bizlerin yanındasınız. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Mahalle teşkilatı bir siyasi hareketin en temel yapı taşıdır"

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Nasıl ki, bir toplumu meydana getiren en önemli yapı taşı aile ise mahalle teşkilatı da bir siyasi hareketin en temel yapı taşıdır. Bir teşkilatın özü, nüvesi, ta kendisi; mahalle teşkilatlarıdır. Nasıl ki kalbimiz vücudumuzun küçük bir parçası gibi göründüğü halde, onun çalışması, hayatta kalmanın, canlı olmanın teminatı ise, mahallelerimiz de bizim için 'teşkilatımızın kalbi' mesabesindedir. Nasıl ki, eğitim söz konusu olduğunda 'her şey aileden başlar' diyorsak, bir siyasi hareketin başarısı için de 'her şey mahalleden başlar' diyenlerdeniz. Mahalle, bizim için teknik bir yönetim mekanı olmaktan öte bir ruhun, bir değerler manzumesinin adıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Hattı'nın Önemi - Son Dakika

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