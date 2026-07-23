Seyitgazi Şehitleri Ankara\'da Anıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan 10 kişi, olayın birinci yılında Ankara'da düzenlenen programla anıldı. Şehit babaları, evlatlarını gözyaşlarıyla anarken, Yeşil Vatan uğruna verilen fedakarlığın unutulmaması çağrısında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile AKUT tarafından, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 23 Temmuz 2025'te meydana gelen orman yangınında şehit olan orman işçileri ve gönüllüler için olayın birinci yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Mamak'taki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "ON'LAR İÇİN" adıyla gerçekleştirilen programa Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, arama kurtarma sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri katıldı.

Gün özelinde hazırlanan kısa filmin seyredilmesinin ardından program açılış konuşmaları ile devam etti.

"Can verirken kucaklaşmışlar, kenetlenmişler"

Orman şehitlerine dair konuşma gerçekleştiren Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, "Can verirken kucaklaşmışlar, kenetlenmişler. Bu nasıl iş? Kolektif bir şehadet ortamında bir arada bulunmuşlar, Yeşil Vatan için. Yüreğinizde ne varsa hissettirin. Ben bu yaşımda bunu öğrendim. Biliniz ki yarın çok geç olacak. Hayat geç kalmayı hiç affettirmiyor. Yüreğinizde ne varsa sevdiklerinizi hissettirin arkadaşlar. Bu çocuklar baharlarında, Yeşil Vatan uğrunda ne misyonları varsa ne hasretleri varsa hepsini gerçekleştirdiler. Sizlere, bizlere, bana hissettirdiler ve öyle gittiler. Ruhları şad olsun. O güzel insanların önüne bir gül bahçesi serildi. Arkalarına bakmadan gittiler. Kendilerine kucak açmış Peygamberlerin yanına gittiler. Bu yiğitlere Allah öyle bir güç vermiş ki, bin Hamza'ca öyle bir güç vermiş ki, dağlar yorulmuş, onlar yorulmamış. Yeşil Vatan'ın süsü bu ağaçlar için canlarını feda ettiler bu insanlar" ifadelerini kullandı.

"Anılarını topladım, bir belgesel yaptım"

Bayram Eren Arslan'ın babası Güler Arslan, yaşanan acı olayın üstesinden 1 yıl geçtiğini belirterek, "Her saniye, her dakika, her an aklımızdaydı. Hiç çıkmadı. Anma etkinliğinde Eren'in resimlerini, yaptığı işleri gördükçe insan yine gururlanıyor. Hepimiz gururluyuz ve üzgünüz. Orman şehitlerimizi kesinlikle unutmayacağız, unutturmayacağız. O kadar çok anılarını duydum ki, ben bunları topladım bir de belgesel yaptım. Yarın akşam Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde hem anmasını yapacağız hem belgeselin gösterimini yapacağız. Keçi, kedi kurtarmış, tavşanlara yardım etmiş. Amcalarını, abilerini, kardeşlerini kurtarmış. Hepsi de gururlandı" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Ankara'da 150 yangın çıktı

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre kentte bu yıl yaklaşık 150 yangın çıktığını aktaran Arslan, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkati çekti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Arslan, özellikle sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerektiğini vurgulayarak, ormanların korunması konusunda daha duyarlı olunmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve AFAD'ın yaklaşık 1 yıldır orman yangınlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Recep Şalcı, yeni düzenlemeyle orman yangınlarına müdahalede tek yetkili kurumun OGM olacağını kaydetti.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan 10 kişiyi unutmadıklarını belirterek, onların emanet ettiği Yeşil Vatan'ı koruma sorumluluğunu taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Program sonunda temsili olarak hazırlanmış kasklar şehit ailelerine takdim edildi ve aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında salonda, orman yangınında şehit olan orman işçilerinin ve gönüllülerinin fotoğraflarından oluşan bir anma sergisi de açıldı.