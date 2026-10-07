Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığına atanan Faruk Erdem, bağımlılıkla mücadele edecek

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığı görevine Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem getirildi.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirmeyle görevine başlayan Erdem, ilçede bağımlılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korumanın öncelikleri olduğunu belirten Erdem, kamu kurumları, okullar ve ailelerle iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Erdem, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde edindiğimiz saha tecrübesini Yeşilay çatısı altında birleştirerek bağımlılığa karşı güçlü bir mücadele yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.