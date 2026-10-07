Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığına atanan Faruk Erdem, bağımlılıkla mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığına atanan Faruk Erdem, bağımlılıkla mücadele edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığına atanan Faruk Erdem, bağımlılıkla mücadele edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığına getirildi. Erdem, bağımlılıkla mücadeleye ağırlık vererek çocuk ve gençleri korumak için kamu kurumları, okullar ve ailelerle iş birliği yapacak.

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığı görevine Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem getirildi.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirmeyle görevine başlayan Erdem, ilçede bağımlılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korumanın öncelikleri olduğunu belirten Erdem, kamu kurumları, okullar ve ailelerle iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Erdem, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde edindiğimiz saha tecrübesini Yeşilay çatısı altında birleştirerek bağımlılığa karşı güçlü bir mücadele yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
GençlikBoyabatSağlıkGüncelYerelÇocukKamuSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 11:37:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığına atanan Faruk Erdem, bağımlılıkla mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei