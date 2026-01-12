Yeşilay Erzurum Şubesi'ne anlamlı ödül - Son Dakika
Yeşilay Erzurum Şubesi'ne anlamlı ödül

Yeşilay Erzurum Şubesi\'ne anlamlı ödül
12.01.2026 14:40  Güncelleme: 14:42
Yeşilay Erzurum Şubesi, 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yürüttüğü koruyucu ve önleyici çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde 120 şube arasında "En çok faydalanıcıya ulaşan şube" ödülüne layık görüldü.

Yeşilay Erzurum Şubesi, 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yürüttüğü koruyucu ve önleyici çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde 120 şube arasında "En çok faydalanıcıya ulaşan şube" ödülüne layık görüldü. Bu başarıda, Erzurum Yeşilay Şubesi'nin 400'ün üzerinde faaliyet gerçekleştirerek yaklaşık 32 bin faydalanıcıya ulaşması etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, ödül Erzurum Yeşilay Şubesi adına Şube Başkanı Emirhan Tanay'a takdim edildi.

Erzurum Şubesi, bu ödülün yanı sıra Can Erzurum Projesi kapsamında 20 ilçede 79 köy okulunu ziyaret ederek etkinlik ve faaliyetler düzenlerken; bu çalışmalarıyla 2025 yılında "Yılın en ilham veren projesi" ödülünün de sahibi oldu.

Yeşilay, Erzurum'da şube faaliyetlerinin yanı sıra Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla yürüttüğü hizmetlerle de ön plana çıkıyor. Bağımlılıkla mücadele kapsamında bireylere ve ailelere yönelik psikososyal destek hizmetleri aralıksız sürdürülüyor. 2025 yılı içerisinde toplam danışan sayısının yaklaşık 200 olduğu, görüşme sayısının ise 1000 civarında gerçekleştiği; ayrıca 75 aile ile toplam 422 aile görüşmesi yapıldığı belirtildi. Aile odaklı çalışmalarla hem danışanların hem de yakınlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay, alınan ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada; bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen çalışmaların eğitim faaliyetleri, saha çalışmaları, danışmanlık hizmetleri ve farkındalık etkinlikleriyle geniş bir etki alanı oluşturduğunu ifade etti. Tanay, "Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takdimleriyle alınan bu anlamlı ödülün; başta sahada özveriyle görev alan gönüllüler, gençlik çalışmalarında aktif rol üstlenen gençlik komisyonu, üniversite kulüpleri ve tüm Yeşilay Erzurum ailesinin ortak emeği ve gönüllülük ruhunun bir nişanesi oldu" diye konuştu.

Yapılan çalışmalarda kendilerine destek veren Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi başta olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlara ve Erzurum halkına tüm Yeşilay Erzurum ailesi adına teşekkür eden Tanay, elde edilen başarının ortak emeğinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Tanay, Yeşilay Erzurum Şubesi olarak sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda bağımlılıklara karşı bilimsel, sürdürülebilir ve kapsayıcı çalışmalar yürütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Ödülün kendileri için bir takdirin ötesinde sorumluluğu artıran önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Tanay, sağlıklı nesiller ve bağımsız bir toplum hedefiyle çalışmalarını aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

