Yeşilay Kars Şubesi\'nden velilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu ve İsmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen programda ailelerin bağımlılıkla mücadeledeki önemi anlatıldı.

Toplumun her kesiminde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yeşilay Kars Şubesi, öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirdi. Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu ile İsmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen programda veliler, bağımlılıkla mücadele, koruyucu ve önleyici çalışmalar ile danışmanlık hizmetleri konusunda kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

Yeşilay Kars Şubesi sosyal hizmet uzmanı tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, Yeşilay'ın toplum sağlığını korumaya yönelik faaliyetleri ve bağımlılıklarla mücadelede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Velilere özellikle çocuk ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunmasında ailelerin üstlendiği sorumluluklar anlatılarak, erken farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan hizmetler de ayrıntılı şekilde tanıtıldı. Katılımcılara YEDAM'ın alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında ücretsiz, gizlilik esasına dayalı psikolojik ve sosyal destek hizmetleri sunduğu aktarıldı. Danışmanlık süreçlerinin nasıl işlediği, destek almak isteyen bireylerin hangi yollarla başvuru yapabileceği konusunda da bilgi verildi.

Eğitim sırasında ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarının, riskli davranışları erken dönemde fark etmelerinin ve bağımlılıklara karşı koruyucu bir aile ortamı oluşturmalarının önemi üzerinde duruldu. Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, aile ve toplum desteğiyle yürütülmesi gereken bir süreç olduğuna vurgu yaptı.

Programın interaktif bölümünde veliler merak ettikleri konuları uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Katılımcıların soruları ayrıntılı şekilde yanıtlanırken, bağımlılık belirtileri, risk faktörleri ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda, bilinçli ailelerin bağımlılıkla mücadelede en güçlü koruyucu unsurlardan biri olduğu belirtilerek, bu tür farkındalık çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceği ifade edildi.

Yeşilay Kars Şubesi yetkilileri, sağlıklı nesillerin yetişmesi için eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini belirterek, ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Program, katılımcılara teşekkür edilmesi ve bilgilendirici materyallerin dağıtılmasıyla sona erdi. - KARS