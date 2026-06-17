Yeşilçam Melodileri Balıkesir'de

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleri konseri düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu üyesi öğretmenler Balıkesir'de sahne aldı.

Programa, Vali İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, il protokolü, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gece, katılımcıları Yeşilçam'ın unutulmaz ezgilerinden günümüzün sevilen eserlerine uzanan bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Gecenin repertuvarında Türk müziğinin hafızalarda yer etmiş seçkin eserleri seslendirildi. Program boyunca duygu dolu anlar yaşayan izleyiciler, eserlerin ardından sanatçı öğretmenleri uzun süre ayakta alkışladı.

Konser sonunda sahneye çıkarak topluluk üyelerini kutlayan Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.