Yeşilhisar'da çiftçilere badem üretiminde dikkat edilecekler anlatıldı - Son Dakika
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Yeşilhisar'da çiftçilere badem üretiminde dikkat edilecekler anlatıldı

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Yeşilhisar\'da çiftçilere badem üretiminde dikkat edilecekler anlatıldı
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Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilere badem üretiminin incelikleri anlatıldı. Kaymakam Fatih Adıgüzel, bademin bölge ve ülke üretimine katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde badem üretimini yaygınlaştırmak amacıyla seminer düzenlendi.

İlçedeki bir toplantı salonunda düzenlenen programa, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, Ziraat Mühendisi İshak Tufan ve çiftçiler katıldı. Seminerde konuşan Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, "Badem üreticiliği hakkında bilgilendirme toplantısında bir araya geldik. Tarım ilçesi olan bölgemiz Erciyes'in ve Aladağların eteklerinde çok geniş bir üretim yelpazesine sahiptir. Bölgemizde gerçekten bademin yetiştirildiğini, iyi bir hasadın alındığını görmüş olduk. Bugün burada bu toplantıyı üreticimizle beraber gerçekleştirdik ki gerçekten ilçemiz üretimine, ülkemiz üretimine ve bölgemiz üretimine bademin katkı sağlamasını umuyoruz. Gerek iç pazarda gerekse dış pazarda ülkemize büyük katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyoruz" dedi.

'ALTERNATİF ÜRÜN OLMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, "Tarım ilçesi olan bölgemizde meyvecilikle ilgili alternatif ürün arayışımız devam ediyor. İlçemizin iklimsel yapısına uygun, geç çiçek açan, soğuk almaya uygun bir fidanla beraber inşallah badem üretiminin de bu ilçede alternatif bir ürün olarak sunulması ile ilgili çalışma yapıldı. Bugünkü anlatımlarıyla ziraat mühendislerimiz birçok üründen bakım yönünden daha az masraflı, üretim yönünden de daha fazla karlılığı olan badem fidanlarını, badem üretimini öneriyorlar. İnşallah bununla ilgili ilçemizin farklı ürünlerde araştırmacılığını yaparak ilçenin tarımsal üretimini geliştirmek adına biz de üzerimize düşeni destekleyeceğiz " diye konuştu.

Ziraat Mühendisi İshak Tufan da, "Badem bahçesi potansiyelinin nasıl olabileceğini çiftçilerimize anlattık. Birleştik, nasıl verimli bahçeler kurulur, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, dikimden hasata kadar olan tüm detayları ayrıntısıyla anlattık. Bademi bu bölgede daha önceden deneyen çiftçilerimiz vardı. Onları referans göstererek hangi bölgelerde, hangi toprak yapısında hangi amacın uyumlu olduğunu, hangi çeşidin uyumlu olduğunu bizzat göstererek hem anlatarak dile getirdik" dedi.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yeşilhisar'da çiftçilere badem üretiminde dikkat edilecekler anlatıldı - Son Dakika
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