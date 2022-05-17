Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi - Son Dakika
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Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi

17.05.2022 22:11

Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgiANKARA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı "Yeşilin Başkenti" kampanyasına başkentliler kadar diğer illerden hatta yurt dışından da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı "Yeşilin Başkenti" kampanyasına başkentliler kadar diğer illerden hatta yurt dışından da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'yı çevre dostu bir kent haline dönüştürmek için 2021 yılında hayata geçirdiği "Yeşilin Başkenti" projesi yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Aralarında Hollanda ve İstanbul'dan gelen 200'den fazla gönüllü çevreci, Batıkent Dikim Alanı'nda kampanyaya destek vererek fidan dikti.

Hollanda'dan fidan dikmeye Ankara'ya geldi

"Yeşilin Başkenti" projesine Hollanda'dan Ankara'ya gelerek ve diktiği 38 fidanla destek olan Gülşah Yudu ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Ben 3 ay önce Mansur Başkanımıza samimiyetle bir e-posta göndermiştim ve Ankara'yı yeşillendirmek ve güzelleştirmek için emek vermek istediğimi, buna gönüllü olduğumu söylemiştim. Sağ olsunlar geri dönüş sağladılar. Bugün burada ağaçlandırma etkinliğine davet edildik. Mansur Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Daha güzel daha yeşil bir Ankara diliyorum."

Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi
Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi
Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi
Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi
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Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Hollanda, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi - Son Dakika


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