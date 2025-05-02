Yeşilırmak Nehri'nde Balık Ölümleri - Son Dakika
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Yerel

Yeşilırmak Nehri'nde Balık Ölümleri

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Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri gerçekleşti, araştırmalar sürüyor.

02.05.2025 11:29
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Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. Nehir kıyısında incelemede bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, balık ölümlerinin araştırılacağını söyledi.

Yeşilırmak Nehri'nin Hacılar Meydanı Mahallesi ve Akbilek Mahallesi mevkiinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı. Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri, balıkların zehirli olabileceği yönünde toplanmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Balık ölümlerinin yaşandığı son noktaya kadar gidilmesi talimatı veren Amasya Valisi Önder Bakan, "Arkadaşlarımız sahada gerekli taramaları yapıyorlar. Numuneler alındı. Bizim şehrimizden kaynaklanan bir durum değil bu. Amasya il sınırları içerisinden kaynaklanan bir durum değil. Gerekli değerlendirmeleri yapıp daha sonra paylaşacağız. Ama maalesef yaşanan balık ölümlerine bizde çok üzüldük" dedi.

Şehirde daha önceki yıllarda da değişik zamanlarda balık ölümlerinin yaşandığını hatırlatan Bakan, "Gerekli tedbirleri almak için bütün kurumlar elbirliğiyle çalışacağız. İnşallah bundan sonraki zaman diliminde böyle bir hadiseyle tekrar karşılaşmayız" diye konuştu.

Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği Amasya'nın komşusu Tokat'ın Turhal ilçesinde de geçen Cumartesi günü toplu balık ölümleri görülmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA

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