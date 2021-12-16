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Yeşilkent'in 40 yıllık imar sorunu çözülüyor - Son Dakika

Yeşilkent'in 40 yıllık imar sorunu çözülüyor

16.12.2021 09:27
Yeşilkent'in 40 yıllık imar sorunu çözülüyor

40 yıldır imar bekleyen Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi sonunda imar planına kavuştu.

40 yıldır imar bekleyen Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi sonunda imar planına kavuştu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yoğun çabaları sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelen 1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı oy birliğiyle kabul edildi.

İBB tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanan ve 7 yıldır ilerleme kaydedilemeyen Yeşilkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yeniden gündeme geldi.

Katılımcı planlama modelini esas alan çalışmaların ilk adımı olarak Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nin ortak kullandığı ofiste, imar planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirme, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etme ve birlikte karar verme çalışmaları yürütüldü. Mahalle sakinleri ile birlikte düzenlenen plan notları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 2. Toplantısı'nda oy birliğiyle onaylandı.

"Söz verdik, sözümüzü tuttuk"

Yeşilkent Mahallesinin yaklaşık 40 yıldır imar beklediğini belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: "100 bin insanımızın yaşadığı, iskan edildiği halde yaklaşık 40 yıldır çözülememiş bir sorunun çözülmesinin önemli bir adımını atan, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına, Meclis üyelerimiz, komisyon üyelerimiz ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Yeşilkent Mahallesi, Yeşilkent, Avcılar, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilkent'in 40 yıllık imar sorunu çözülüyor - Son Dakika


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