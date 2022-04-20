Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi - Son Dakika
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Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi

20.04.2022 12:26
Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi

Ramazan Ayının coşku ve heyecanının Yeşilyurt'un dört bir tarafında yaşanması için programlarına devam eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, bu kez Topsöğüt mahallesinde çocuklar için Ramazan eğlencesi düzenledi.

Ramazan Ayının coşku ve heyecanının Yeşilyurt'un dört bir tarafında yaşanması için programlarına devam eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, bu kez Topsöğüt mahallesinde çocuklar için Ramazan eğlencesi düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Topsöğüt Mahallesinde gerçekleşen Ramazan Ayı etkinliklerine 7'den 70'e tüm vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ramazan Ayının ruhu ve iklimine uygun bir atmosferin hakim olduğu etkinliklerde sahnelenen Hacivat-Karagöz ve Kukla gösterilerini ilgiyle takip eden çocuklar, keyifli bir akşam yaşadılar. Renkli ve güzel anların yaşandığı programda vatandaşları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların enerjisi ve mutluluğunun Ramazan Ayına farklı bir güzellik kattığını söyledi.

Ramazan ayının maneviyatı ve huzurunun Yeşilyurt'un dört bir tarafında hakim olduğunu dile getiren Çınar, " Her akşam bir mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, teravih namazlarımızı kılıyoruz, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayının güzelliklerini doyasıya yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin dört bir tarafında bu maneviyatı, huzuru ve birlikteliği görmek bizleri mutlu ediyor. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarındaki Ramazan Ayı etkinliklerimizin yanı sıra ilçemizin farklı bölgelerine de sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi taşıyarak tüm yaşam alanlarımızda Ramazan Ayının bereketi, güzelliği ve huzurunun hakim olmasına gayret ediyoruz. Topsöğüt mahallemizde düzenlediğimiz ziyaretimiz sırasında sıcak ilgilerini ve muhabbetlerini eksik etmeyen mahalle sakinlerimiz ve büyüklerimiz ile kukla gösterileri ile neşeli anlar yaşayan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Topsöğüt'teki bu güzel birliktelik Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'a çok yakışmıştır. Eski Ramazan ayı geleneklerini yaşattığımız kültürel programlarımız vesilesiyle mahallelerimizde farklı bir neşe, mutluluk ve huzur ön plana çıkıyor. Ailelerimizin çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılmaları, Ramazan akşamlarını neşeyle ve coşkuyla yaşamaları hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Amacımız, tüm hemşehrilerimizi Ramazan Ayının güzellikleri etrafında birleştirmek, muhabbet ortamı oluşturmak ve herkesin mutlu olmasını sağlamaktır" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi
Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi
Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi
Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi
Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilşyurt'ta çocuklar için ramazan eğlencesi - Son Dakika


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