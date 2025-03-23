Yeşiltepe Mahallesi\'nde İftar Yemeğine Yoğun Katılım

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'ün mahalle sakinlerine verdiği iftar yemeğine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ta katıldı.

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu paylaşmak için mahalle sakinlerine yönelik iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen iftar yemeğine mahalle sakinlerinin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ta katıldı. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Ataç, vatandaşlarla sohbet etti. Yoğun katılımın olduğu iftar sofrasında dualar edildi ve ilahiler okundu. - ESKİŞEHİR