Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in Annesi Vefat Etti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in Annesi Vefat Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit\'in Annesi Vefat Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in annesi Fatma Geçit, 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine birçok yerel yetkili ve vatandaş katıldı.

14.02.2025 17:03  Güncelleme: 17:05
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in annesi Fatma Geçit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden Fatma Geçit'in vefatı, ailesi ve çevresi başta olmak üzere büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in hastalığından dolayı tedavi sürecinden geçen annesi Fatma Geçit vefat etti. Annesi Fatma Geçit'in tedavisi ile yakından ilgilenen Başkan Geçit, annesinin vefat haberi ile büyük bir üzüntü yaşadı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Fatma Geçit, Şehir Mezarlığındaki Cuma namazına müteakiben Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Orduzu Elmasuyu Mezarlığında bulunan aile kabristanında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Fatma Geçit'in cenaze törenine Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eski Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanları, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Geçit Ailesinin fertleri, akrabaları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, daha sonra taziye dileklerini kabul etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in Annesi Vefat Etti - Son Dakika

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