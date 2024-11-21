Yeşim Grup, Kadın Ekonomik Güçlenmesine Yönelik Ecollectiv Projesini Tanıttı - Son Dakika
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Yeşim Grup, Kadın Ekonomik Güçlenmesine Yönelik Ecollectiv Projesini Tanıttı

Yeşim Grup, Kadın Ekonomik Güçlenmesine Yönelik Ecollectiv Projesini Tanıttı

Yeşim Grup, Uludağ Soroptimist Kulübü ve Karapınar Kadın Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Ecollectiv' projesini Bursa'da tanıttı. Ziyaret kapsamında kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verildi.

21.11.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Yeşim Grup, Uludağ Soroptimist Kulübü ve Karapınar Kadın Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirdiği "Ecollectiv" projesi kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nden önemli isimleri ağırladı. Ziyarette, Yeşim Grup'un kadının ekonomik güçlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar, sosyal sorumluluk projelerine bakış açısı ve bu alanda yaptığı çalışmalar paylaşıldı.

Yeşim Grup'un kadının ekonomik güçlenmesine yönelik çalışmaları ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi almak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Seden Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Dış İşler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ve Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Karapınar Kadın Kooperatifi'ni ve Yeşim Grup bünyesindeki Almaxtex firmasını ziyaret etti.

Heyet ilk olarak Yeşim Grup'un, Uludağ Soroptimist Kulübü ve Karapınar Kadın Kooperatifi iş birliğiyle yürüttüğü "Ecollectiv" projesinin uygulama alanı olan ve Yeşim Grup ile aynı mahallede yer alan Karapınar Kadın Kooperatifi'nde, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Uludağ Soroptimist Kulübü Başkan Yardımcısı Meltem Bilmiş, Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ebru Yüksel, Karapınar Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Enginçayır ve projeye dahil olan kadınlarla bir araya geldi. Yeşim Grup'un atık kumaşlarının dönüştürülmesiyle sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı ve kadının toplumdaki yerini güçlendirerek istihdamını desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında yapılan ürünleri yerinde görme fırsatı bulan heyet, çalışmalar hakkında bilgi alarak gelecekteki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Karapınar ziyaretinin ardından 36 yıl aralıksız hizmet veren ve kadının iş hayatında daha güçlü bir şekilde var olmasına imkan sağlayan Yeşim Kreşi'ni gezen heyete, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur'un yanı sıra İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Başkan Yardımcısı Behiç Gülşen ve İnsan Kaynakları Müdürü Hande Kurter ev sahipliği yaptı. Misafirler kreşte sunulan imkanları yerinde inceleyerek Yeşim Grup'un iş-yaşam dengesine yönelik yürüttüğü diğer çalışmaları da dinleme fırsatı buldu.

Kreş gezisinin ardından Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Yeşim Grup'un uzun yıllardan bu yana sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü projeler hakkında heyete kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Her iki kurumun birlikte yapabileceği çalışmalar hakkında da fikir alışverişi yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşim Grup, Kadın Ekonomik Güçlenmesine Yönelik Ecollectiv Projesini Tanıttı - Son Dakika

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