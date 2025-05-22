Yeşim Grup\'tan Engelli Farkındalığı Projesi

Yeşim Grup, 'Önce İnsan' felsefesiyle iş-hayat dengesini sağlamak adına faliyete geçirdiği "Yaşama Sevgi Desteği" projesi çerçevesinde, Engelliler Haftası'na özel düzenlediği söyleşi ile kapsayıcı hayat kültürüne katkı sundu.

Yeşim Grup, "Önce İnsan" yaklaşımı çerçevesinde çalışanlarının iş-yaşam dengesini sağlamak adına yürüttüğü "Yaşama Sevgi Desteği" projesi kapsamında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası özelinde Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle bir farkındalık söyleşisine ev sahipliği yaptı. "Engelli İletişiminde Farkındalık ve İlham Veren Engelliler" başlıklı program, Yeşim Akademi'de gerçekleştirildi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, şirket olarak her bireyin eşit ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğu inancıyla hareket ettiklerini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu;

"Çalışma hayatının ve toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin hak temelli bakış açısıyla desteklenmesini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi, yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda kurum kültürümüzdeki kapsayıcılığın ve farkındalığın da bir yansımasıdır. İşitme engelli çalışanlarımız için işaret dili tercümanı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu programla, engellilik konusundaki toplumsal duyarlılığı artırmayı ve doğru iletişim yollarını hep birlikte düşünmeyi hedefledik."

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ise engellilik kavramının toplumdaki yerinin zamanla dönüşüm geçirdiğini belirterek kapsayıcı politikaların yaygınlaştırılmasının önemine değindi. Engelliler Meclisi'nin faaliyetlerinden ve gelecek hedeflerinden de bahseden Koca, şunları söyledi;

"Engelliler Meclisi olarak amacımız, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almasını sağlamak. Atölye çalışmaları, farkındalık etkinlikleri ve projelerimizle bu dönüşüme katkı sunmaya devam ediyoruz. Yeşim Grup'un bu kapsayıcı yaklaşımını takdirle karşılıyoruz."

Söyleşide sunum yapan Sosyolog Sevda Ortan ise engellilik kavramının tanımından başlayarak iş ve sosyal yaşamda engelli bireylerin sahip olduğu haklara, bu hakların korunması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenlere kapsamlı bir şekilde değindi. Engelli bireylerle iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapan Ortan, dilin ve beden dilinin önemini hatırlattı. Sunumunda ilham veren engelli bireylerin başarı öykülerine de yer veren Ortan, " Stephen Hawking'ten Helen Keller'e, birçok isim engelleriyle birlikte başarıya ulaştılar. Onların hikayeleri bize, doğru destekle ve kapsayıcı bir yaklaşımla nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Spordan sanata, bilimden edebiyata engelli bireylerin katkılarını daha görünür kılmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Katılımcılara paralimpik sporlar, engelli bireyler için spora erişim imkanları ve bu alandaki başarı örnekleri hakkında da bilgi verilen etkinlik, tüm bireyler için eşit ve erişilebilir bir yaşam hayaline bir adım daha yaklaşmanın verdiği umutla sona erdi. - BURSA