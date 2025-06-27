Yetim Çocuklara Bayburt\'ta Piknik

Bayburt İl Müftülüğünce yetim çocuklar ve ailelerine yönelik piknik programı düzenledi. 'Bayburt Yetimine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların yüzleri güldü.
Piknik programında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen İl Müftüsü Bayram Danacı, çocuklarla tek tek tanışarak karne hediyesi takdim etti. Çocukların sevinçlerine ortak olan Danacı, geleceğin teminatı olan çocuklarla yakından ilgilenerek, oyunlarına katıldı.
Programda, çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Geleneksel çocuk oyunlarıyla neşeli anlar yaşayan minikler, unutulmaz bir gün geçirdi. - BAYBURT
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