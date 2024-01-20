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Yetimeli Derneği Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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Yetimeli Derneği Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde gıda kolisi dağıttı

Uluslararası yardım kuruluşu Yetimeli Derneği, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yetimlere gıda kolisi dağıttı. Dernek, dünyanın birçok yerinde yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Yetimeli Derneği Elazığ\'ın Kovancılar ilçesinde gıda kolisi dağıttı
20.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:12
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Uluslararası yardım kuruluşu Yetimeli Derneği, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde gıda kolisi dağıttı.

Merkezi Avrupa'da bulunan uluslararası yardım kuruluşu derneği Yetimeli, dünyanın birçok yerinde yetimlerin ihtiyaçlarını gidermek için faaliyet gösteriyor. Türkiye'de özellikle başta deprem bölgesi olmak üzere birçok ilinde yardım faaliyetlerine devam eden Yetimeli Derneği, Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki yetimleri de unutmadı. Onlarca aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Yetimeli Derneği Kovancılar temsilcisi Mehmet Can Kılıç, yardımseverlere teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Kovancılar, Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

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