Yığılca\'da Yangın: Kaymakam İncelemelerde Bulundu

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde hafta sonu ahırda başlayan ve 2 katlı binayı saran yangında büyük hasar meydana gelmişti. Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, yangın yerinde incelemelerde bulunarak iyileştirme çalışmaları için ilgili kurumlara talimat verdi.

Yığılca ilçesi Tıraşlar Köyü Dağ Mahallesinde 26 Ocak 2025 gecesi yangın meydana gelmiş ve ahır ile ev yanmıştı. Kaymakam Hüseyin Demirkol, İbrahim Doğancı ve ailesini ziyaret etti. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın yerinde incelemelerde bulunan Demirkol, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunup iyileştirme çalışmaları için ilgili kurumlara talimat verdi. - DÜZCE