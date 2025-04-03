Yığılca'da Yerel Eylem Grubu Derneği Kuruldu - Son Dakika
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Yığılca'da Yerel Eylem Grubu Derneği Kuruldu

Yığılca\'da Yerel Eylem Grubu Derneği Kuruldu

Düzce'nin Yığılca Belediyesi desteğiyle kurulan Yerel Eylem Grubu Derneği, ilçenin tarım, turizm, kültür ve girişimcilik alanlarında sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

03.04.2025 13:03  Güncelleme: 13:04
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca Belediyesi desteği ile Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) kuruldu. Dernek ilçenin tarım, turizm, kültür ve girişimcilik gibi alanlarda sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), LEADER yaklaşımı Çağrı Ön Duyurusunu yayımladı. Avrupa Birliği destekli LEADER programı kapsamında, yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması amacıyla Yığılca Belediyesi Desteği ile YEG kuruldu.

Yerel kalkınma stratejisinin hazırlanması sürecini başlatmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un katılımıyla Dernek Başkanı Sibel Savaş ve dernek üyeleri, TKDK Düzce İl İrtibat Ofisi Sorumlusu Yahya Çetin ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi bir araya geldi. Toplantıda, ilçenin kalkınma potansiyeli, yerel aktörlerin sürece dahil edilmesi ve stratejik öncelikler ele alındı. İl Müdürü Esra Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Derneğin tüm çalışmalarında destek olacaklarını belirtti.

LEADER Yaklaşımı ile yerel toplulukların kendi bölgelerinin kalkınmasına yönelik karar alma süreçlerine daha aktif katılımı hedefleniyor. Düzce de ilk yerel eylem grubu derneği olarak Yığılca'da faaliyet gösterecek olan Yerel Eylem Grubu'nun hazırlayacağı strateji, ilçenin tarım, turizm, kültür ve girişimcilik gibi alanlarda sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yığılca'da Yerel Eylem Grubu Derneği Kuruldu - Son Dakika

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