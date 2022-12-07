Yıkılması gündeme gelen Hal Camii'nin cemaati karara tepki gösterdi - Son Dakika
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Yıkılması gündeme gelen Hal Camii'nin cemaati karara tepki gösterdi

07.12.2022 10:52

Yıkılması gündeme gelen Hal Camii'nin cemaati karara tepki gösterdi Cemaat, "Sarmaşıklı Cami" olarak bilinen Hal Camii'nin yıkılmasını istemiyor Cami cemaatinden 70 yaşındaki Yaşar Düzgün: "Benim babam bu caminin cemaatiydi şu anda ben de buradayım" Cami Cemaatinden 65 yaşındaki Saim...

Yıkılması gündeme gelen Hal Camii'nin cemaati karara tepki gösterdi

Cemaat, "Sarmaşıklı Cami" olarak bilinen Hal Camii'nin yıkılmasını istemiyor

Cami cemaatinden 70 yaşındaki Yaşar Düzgün:

"Benim babam bu caminin cemaatiydi şu anda ben de buradayım"

Cami Cemaatinden 65 yaşındaki Saim Koca:

"Belediyenin yanlış karardan dönmesini istiyoruz"

ESKİŞEHİR - CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yapılan imar değişikliğiyle yıkılması gündemde olan Hal Camii'nin cemaati karara karşı çıkarak tepki gösterdi.

Eskişehir Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Hal Camii, halk arasında "Sarmaşıklı Cami" olarak biliniyor. Kentteki önemli yapılardan biri olan cami, bu ismi neredeyse duvarlarının tamamını kaplayan sarmaşıklardan alıyor. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Hal Camii'nin, imar planında yol ve ticaret konut turizm alanında kalması nedeniyle yıkılması gündeme geldi. Vakit namazlarda ibadetini bu camide gerçekleştiren cemaat ise, söz konusu yıkıma tepki gösterdi. Cemaat, 1965 yılından beri ibadete açık olan Hal Camii'nin hem mahalledeki hem de kentteki önemli yapılardan biri olduğunu savunuyor. Tepebaşı Belediyesi'nin yeni cami yapılmadan herhangi bir yıkım olmayacağını açıklaması da vatandaş için yeterli olmadı.

"Benim babam da bu caminin cemaatiydi"

Uzun yıllardır namazlarını Hal Camii'nde kılan 70 yaşındaki Yaşar Düzgün, zamanında hal esnafının bu camiyi zorluklar ile yaptırdığını anlattı. Ailecek üç kuşaktır namaz kıldıkları caminin yıkılmasını istemediğini söyleyen Düzgün, "1979 yılından beri Hal Camii'nin cemaatindeyim. Burası uzun yıllar boyunca hal tarafından imkan sağlanarak yapıldı. Adını da Hal Camii olarak koyduk. Biz bu caminin hiçbir zaman yıkılmasını istemiyoruz. Burası çok eski bir cami, yol kenarında. Üniversiteliler, yolcular geliyor namaz kılıyor. Herkes buradan istifade ediyor, bir bahçemiz var görmek lazım. Yeri geliyor insanlar gelip burada dinleniyor. Zamanında burayı yapabilmek için elimizden geleni yaptık. Benim babam da bu caminin cemaatiydi, şu anda ben de buradayım. Üç kuşaktır burada namaz kılıyoruz" şeklinde konuştu.

"İnsanların ne kadar zorluk çekeceğini tahmin edebiliyorum"

Farklı bir mahalleden buraya namaz kılmak için geldiğini belirten İbrahim Kurtulan ise konuyla ilgili, "Ben bu mahallede oturmuyorum, buraya biraz daha uzak bir mahalleden geliyorum. Bu caminin yıkılacağını duydum, üzülerek buraya geldim. Burada oturan mahalle cemaatine destek olmak için geldim. Bu yarım asırlık cami, zorluklar ile inşa edildi. Bu çevredeki en yakın cami burası. Buradan kaldırılmak istenen cami, kaldırıldığında insanların ne kadar zorluk çekeceğini tahmin edebiliyorum. Tarihte böyle zorluklar ile inşa edilen caminin yıkılacak olması bizi çok üzdü" dedi.

"Belediyenin yanlış karardan dönmesini istiyoruz"

Yaklaşık 23 yıldır Hal Camii cemaatinden olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Saim Koca, buranın önemli bir yer olduğundan bahsetti. Cadde üzerindeki tek caminin yıkılmasının yanlış bir karar olduğunu belirten Koca şu cümleleri kullandı:

"Bu cadde üzerinde sadece bir tane cami var. Buradan geçen öğrenciler, yolcular ve esnaflar bu camiden istifade ediyor. Dolayısıyla camimizin yıkılmasını istemiyoruz. Belediyenin bu yanlış karardan dönmesini istiyoruz"

"Yıkmalarına müsaade etmeyeceğiz"

Eskibağlar Mahallesi'nde 10 yıldır esnaf olduğunu söyleyen Yusuf Beler ise, cemaat olarak karar kabul etmediklerini dile getirdi. Hal Camii'nin yerinde kalması gerektiğini savunan Beler, "Alınan kararla ilgili, gururumuz çok kırıldı. Kesinlikle böyle bir kararı kabul etmiyoruz. Camimizin yıkılmasını kesinlikle istemiyoruz. Allah'ın izniyle sonuna kadar camimizin arkasındayız. Hiçbir şekilde bu camiyi yıkmalarına müsaade etmeyeceğiz. Yetkililerden ricamız şu, bir an önce bu kararın iptal edilmesi ve camimizin yerinde kalması" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yıkılması gündeme gelen Hal Camii'nin cemaati karara tepki gösterdi - Son Dakika

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