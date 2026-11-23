İnegöl Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım çalışmalarına başlanan Ek Hizmet Binası, Bursa ve ilçelerinden 22 ekip ile 250 personelin katıldığı arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı.

İnegöl Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılması planlanan ve söküm çalışmaları devam eden Ek Hizmet Binası, afetlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde arama kurtarma ekiplerinin kullanımına sunuldu. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta Bursa ve ilçelerinden 22 ekip ile 250 personel, afet senaryolarına karşı arama kurtarma çalışmalarını ek hizmet binasındaki tatbikatta sahada uygulama fırsatı buldu.

Afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, dönüşüm sürecine giren İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası önemli bir eğitim alanı olarak değerlendirildi. Gerçekçi senaryolar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, enkaz altında arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik uygulamalar yaptı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da tatbikat sırasında alanı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Arama kurtarma ekiplerinin faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Taban, afetlere hazırlık sürecinde kurumlar arası koordinasyonun ve sahada gerçekleştirilen uygulamaların önemine dikkat çekti.

Daha önce de İnegöl'de benzer tatbikatların farklı yıkım alanlarında gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Taban, "Yeniceköy Mahallemizde yapılan bir yıkımda, yine Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanımızda ve benzeri yıkımlar sırasında bu tür tatbikatlara ev sahipliği yapmıştık. Bu alanda iki faydayı aynı anda görüyoruz. Bir yandan kentsel dönüşümle yapılar yenilenirken bir yandan da yıkım sürecindeki bir yapının afet hazırlık çalışmalarına katkı sunduğuna şahitlik ediyoruz. Afetlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor" dedi.

Başkan Taban, tatbikata katılan arama kurtarma ekiplerine ve görev alan personele teşekkür ederek, afetlere karşı mücadelede görev yapan ekiplerin her zaman desteklenmesi gerektiğini de belirtti.