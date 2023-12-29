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Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Dalaman'da Yapıldı - Son Dakika
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Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Dalaman'da Yapıldı

Dalaman Kaymakamlık Makamı'nda düzenlenen Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı'nda, vatandaşların yeni yıla sağlık ve huzur içinde girmelerini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıya Kaymakam Mesut Yakut, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Kürşat Öncel ve Dalaman Belediyesi Zabıta Müdürü Hakan Tuncel katıldı.

Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Dalaman\'da Yapıldı
29.12.2023 - 13:36,  Güncelleme: 13:57
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Vatandaşlarımızın yeni yıla sağlık ve huzur içinde girmelerini sağlamak amacıyla alınacak tedbirlerin görüşüldüğü, "Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı" kaymakamlık makamında yapıldı.

Yeni yıla çok az bir zaman kala vatandaşların huzurlu bir şekilde yeni yıla girmelerini sağlamak amacı ile Dalaman Kaymakamlık Makamı'nda Yılbaşı Tedbirleri toplantısı düzenlendi. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Kürşat Öncel ve Dalaman Belediyesi Zabıta Müdürü Hakan Tuncel katıldı. Toplantıda yılbaşı akşamı emniyet güçleri, jandarma ve zabıta tarafından alınacak önlemler konuşuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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