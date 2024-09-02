Yıldırım Belediye Başkanı Gökdere Kapalı Pazar Yeri\'nde Esnafı Ziyaret Etti

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte sil baştan yenileyerek hizmete açtıkları Gökdere Kapalı Pazar Yeri esnafıyla buluştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sil baştan yenilenerek bölge sakinlerinin hizmetine sundukları Gökdere Kapalı Pazar Alanı'nda faaliyet gösteren esnaf ile kahvaltı sofrasında buluştu. Önceki Dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşların katıldığı programda esnafla kahvaltı edip taleplerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Semt pazarlarının bölge sakinlerinin, temel ihtiyaç maddelerine doğrudan ve en uygun fiyata ulaşabildiği yerler olduğunu hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışverişlerini yaparken, esnafımızın da daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için ilçemize kapalı pazar alanları kazandırıyoruz. Bu minvalde kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaçlara cevap veremez durumdaki Gökdere Pazarı'nı yenileyerek modern, güvenli, fonksiyonel bir çarşıya dönüştürdük. 18 bin 160 metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında sadece pazar alanını yenilemekle kalmadık, bölgeye yeni bir park ve yeşil alan da kazandırdık. Hemşehrilerimizin talep ve önerileri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışma ile hem bölge sakinlerinin hem de pazarcı esnafımızın yüzü güldü. Pazartesi giyim, cuma günleri ise sebze meyve sebze pazarı olarak hizmet veren; Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi mahallelerimizde ikamet eden insanlarımızın yararlandığı Gökdere Pazar Alanı ilçeye değer katan önemli bir yatırım oldu" dedi. - BURSA