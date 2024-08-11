Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık Kadın Kooperatifi'nde Üretici Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık Kadın Kooperatifi'nde Üretici Kadınlarla Buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık Kadın Kooperatifi\'nde Üretici Kadınlarla Buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek yöresel ürünleri denedi ve kadın girişimciliğini desteklediğini belirtti.

11.08.2024 13:10  Güncelleme: 13:12
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde ürettiği yöresel ürünleri misafirleriyle buluşturan kadınlarla bir araya geldi.

Cumalıkızık Kadın Kooperatifi üyeleri ürettikleri ürünlerle hem üreticiye katkı sağlıyor hem de tüketiciyi doğal ürünlerle buluşturuyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık'ta kadın kooperatifi üyeleri ile birlikte ahududu ve böğürtlen topladı. Ardından kooperatifte kadınlarla sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, üretici kadınların tarladan sofraya el emekleriyle hazırladıkları birbirinden lezzetli reçellerin tadına baktı. Üreterek alın teri döken kadınların her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, ev hanımlarının iş hayatında da söz sahibi olması maksadıyla kurdukları kooperatifler ile kadınların başarı hikayeleri yazdıklarını ifade etti.

Hizmete açılan 12 kooperatif ile kadınların yaptıkları yöresel ve el işi ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Yılmaz, "Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerini değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4'ü tarımsal 8'i ticari olmak üzere 12 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı yakın zamanda 14'e çıkarmak. Ayrıca 8 ticari kooperatifimiz bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı'na üst birlik kurulması için müracaat ettiler. Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği kuruldu. Kadınlarımızın öncülüğünde kurulan bu üst birlik sadece Bursa'ya değil aynı zamanda Güney Marmara'daki diğer kooperatifleri de bünyesinde barındıracak olup yapılacak tüm çalışmalarda birlikte hareket edilmesi ve geniş bir pazar ağının kurulmasına vesile olacak. Kadınlarımızın hikayelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık Kadın Kooperatifi'nde Üretici Kadınlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık Kadın Kooperatifi'nde Üretici Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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