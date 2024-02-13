Yıldırım Belediyesi Ayçiçeği Parkı\'nı hizmete açtı

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.
Yıldırımlılara sakinlerine konforlu bir yaşam sunabilmek için çok önemli hizmetleri ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi'nin hizmete açtığı Ayçiçeği Parkı bölge sakinlerinin buluşma mekanı haline geldi.Parkta incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar ve aileleri ile sohbet edip taleplerini dinledi.
Ayçiçeği Parkı'nın 2 bin 292 metrekarelik bir alana sahip olduğunu bunun ise bin 204 metrekarelik bölümünü yeşil alan olarak düzenlediklerini aktaran Başkan Yılmaz, "Yaklaşık 5 yıllık süreçte, Balaban Orman Parkı, Cumalıkızık Orman Parkı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı başta olmak üzere 31 yeni park, 41 sil baştan yeniledikleri mahalle parkı ve 5 meydan projesi ile Yıldırımlıların yaşam standartlarınıyükselttik. 1,5 milyon metrekare aktif yeşil alan hedefimizin 1 milyon 200 bin metrekaresini tamamladık. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.
Yerinde ve birlikte yönetim
Mahallelerin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimsenin bilemeyeceğini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Bugün de Millet Mahallesi Ayçiçeği Parkı'ndaki hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talepleri ve önerileri dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" dedi.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Son Dakika › Yerel › Yıldırım Belediyesi Ayçiçeği Parkı'nı hizmete açtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?