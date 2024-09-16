Yıldırım Belediyesi İstihdam Seferberliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediyesi İstihdam Seferberliği Devam Ediyor

Yıldırım Belediyesi İstihdam Seferberliği Devam Ediyor

Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturarak istihdam desteklerine devam ediyor. 'İş'imiz İstihdam Merkezi'nde Nisan'dan bu yana 450 kişi istihdama kazandırıldı. 23 Eylül'de yapılacak toplu iş görüşmeleriyle ise 50 kişilik yeni istihdam sağlanacak.

16.09.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işveren arasında köprü kurmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlıyor. İş'imiz İstihdam Merkezi'nde gerçekleştirilen seferberlik kapsamında Nisan ayından bu yana 450 vatandaş istihdama kazandırıldı. 23 Eylül'de Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilecek toplu iş görüşmeleri ile NOSAB iş birliği ile Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı firmalar için 50 kişilik istihdam sağlanacak. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından şartlara uygun olan adaylar ise kısa süre içerisinde istihdam edilerek işbaşı yapacak.

'Köprü oluyoruz'

Yerel yönetim anlayışını klasik belediyecilik hizmetleriyle sınırlandırmadıklarını, bu düşünceyle en fazla önemsedikleri konulardan bir tanesinin de istihdam olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadın kooperatiflerinden eğitim ve girişimcilik merkezlerine, sosyal inovasyon merkezi ücretsiz teknik eğitim kurslarından istihdam projelerine kadar birçok alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 35 bin 600 hemşehrimizi istihdama kazandırdık" dedi. İş arayanla işçi arasında güçlü bir iletişim kurdukları Yıldırım Belediyesi'nde şehirde ve ilçe genelinde işçi arayan kurumların bir havuzda toplandığını ifade eden Başkan Yılmaz, "İş arayan vatandaşlarımız da belediyemiz bünyesindeki İş'imiz İstihdam Merkezi'ne başvurularını gerçekleştiriyor. Konusunda uzman görevli arkadaşlarımız iş ve işçi profiline uygun olarak, özel sektör ile başvuru sahibini görüştürmek suretiyle çözüm üretiyor. Gerçekleştirdiğimiz toplu iş görüşmeleri ile işçi ve işvereni buluşturuyoruz. Bunun yanında kendi işini kurmak isteyen ya da meslek sahibi olmak isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Bu vesileyle üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Ülkemizin istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi İstihdam Seferberliği Devam Ediyor - Son Dakika

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