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AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Akif Ersoy Günleri'ni düzenledi - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Akif Ersoy Günleri'ni düzenledi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' etkinliği, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çeşitli konferans ve söyleşiler düzenlendi. Yıldırım Belediyesi de etkinlikte yerini alarak kültürel yayınlarını ve etkinliklerini ziyaretçilerle paylaştı. Standı ziyaret eden misafirlere Yıldırım Belediyesi yayınlarından çıkan eserler hediye edildi.

AK Parti Gençlik Kolları, Mehmet Akif Ersoy Günleri\'ni düzenledi
26.12.2023 - 14:48,
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' etkinliği, Ankara ATO Congresium'da yapıldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Başkent Ankara'da organize edilen programla anılıyor. ATO Congresium'da düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' etkinliği çerçevesinde çeşitli konferans ve söyleşiler düzenlenecek. 2 gün sürecek etkinlikte yerini alan Yıldırım Belediyesi, yayın hayatına kazandırdığı kültürel yayınları ve ilçede gerçekleştirdiği kültürel etkinlikleri ziyaretçilerle paylaştı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Günleri'nde kurulan standı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'e kültür ve sanat alanında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Organizasyonda en fazla ilgiyi gören stantlardan biri olan standı ziyaret eden misafirlere Yıldırım Belediyesi yayınlarından çıkan eserler hediye ediliyor.

Yıldırım standına yoğun ilgi

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında milli şairi Mehmet Akif Ersoy'u yad ettiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından çok anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. Biz de standımızla bu güzel etkinlikte yerimizi aldık. Türk Milletinin hislerine tercüman olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bizlere İstiklal Marşı'nı armağan ederek önemli mesajlar vermiştir. Biz de üstadımızın bize bıraktığı milli ve manevi değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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