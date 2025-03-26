Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek: Mutlu Patiler Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek: Mutlu Patiler Kampanyası Başlatıldı

Yıldırım Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Destek: Mutlu Patiler Kampanyası Başlatıldı

Yıldırım Belediyesi, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla 'Mutlu Patiler' kampanyasını başlattı. Sahiplendirilen hayvanlar, 1 yıl boyunca muayene ve aşı hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

26.03.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
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Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda can dostların sahiplendirilmesi noktasında ciddi bir çalışma yürütülüyor. Barınaktan sahiplendirilen hayvanların 1 yıl boyunca muayenesi, rutin kontrolleri ve aşıları Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ettiği yaralı, engelli kedi ve köpeklere yuva olan Yıldırım Belediyesi, vatandaşların can dostlarını sahiplendirme işlemlerini teşvik amacıyla Yıldırım'da Mutlu Patiler kampanyası başlattı. Yıldırım Belediyesi, kampanya kapsamında sahiplendirilen hayvanların 1 yıllık muayene, rutin kontrolleri ve aşılarını ücretsiz olarak karşılıyor. Şubat ayından bu yana 95 patili dosta yuva olan Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz yıl Nisan ayından bu yana toplam 304 köpek, 321 kedi olmak üzere 625 can dostunu sıcak yuvaya kavuşturdu.

"Yıldırım'da Mutlu Patiler" sloganıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 2025 yılını sahiplendirme yılı olarak belirlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sahipsiz patili dostlarısıcak bir yuvada buluşturuyoruz. Cumalıkızık'ta bulunan yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış merkezde; patili dostların beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılıyor, sahiplendirme çalışmalarıyla da sıcak yuvalara kavuşturuyoruz.Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nden sahiplendirilen patili dostlarımıza 1 yıl boyunca Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından bakım ve tedavi desteği sağlıyoruz" dedi.

Haftanın 7 günü hizmet verilen Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi için hizmet verilirken ziyaret ve sahiplendirme çalışmaları 13: 00-15: 00 saatleri arası yapılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek: Mutlu Patiler Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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