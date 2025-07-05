Yıldırım Belediyesi, Sultan Çelebi Mehmed'i Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediyesi, Sultan Çelebi Mehmed'i Anma Etkinliği Düzenledi

Yıldırım Belediyesi, Sultan Çelebi Mehmed\'i Anma Etkinliği Düzenledi
05.07.2025 16:39  Güncelleme: 16:43
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Yıldırım Belediyesi, Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinen Sultan Çelebi Mehmed'in tahta çıkışının 612. yıl dönümünü kutladı. Anma etkinliği, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Programda Çelebi Mehmed'in tarihi önemi ve mirası üzerine bilgilendirme yapıldı.

Yıldırım Belediyesi, tahta çıkışının 612. Yılında Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul eden Sultan Çelebi Mehmed'i andı.

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, Osmanlı Devleti'ndeki kardeş kavgasına son vererek, devleti yeniden ayağa kaldıran ve bundan dolayı Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilen Sultan Çelebi Mehmed'i andı. Çelebi Mehmed'in tahta çıkışının 612. Yıldönümü dolayısıyla Yeşil Türbe'de düzenlenen anma etkinliğine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Çelebi Mehmed Han'ın kabri başında dua ile başlayan programın devamında Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sezai Sevim, Sultan Çelebi Mehmed, dönemi ve siyasi gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

Bursa'nın hatıraları canlanacak

Çelebi Mehmed Han'ın devleti ihya ederek, Osmanlı Devleti'nin adeta ikinci kurucusu olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ferasetiyle bugün dahi bu topraklara istikamet veren Ulu Hünkar'ın türbedarı olmaktan şeref duyuyoruz. Aynı zamanda bir şehir müellifi olan Çelebi Mehmed'in izleri, en çok da Yıldırım'da saklıdır. Bugün Yıldırım, onun inşa ettiği külliyelerin, ilim ocaklarının, aşhanelerin ve gönül mekanlarının mirasını taşır. Birlik ruhuyla şekillenen bir medeniyet tasavvurunu bizlere miras bırakan Çelebi Mehmed'in bu kadim topraklarda hizmet ederken bıraktığı izleri takip ediyor; şehri, geçmişin irfanı ve geleceğin vizyonuyla yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bu noktada yalnızca mekansal bir bütünlük değil; tasavvufi bir derinliğin ve şehir estetiğinin buluşacağı bir yol olacak Setbaşı-Yeşil-Emirsultan aksı ile Bursa'nın hatıralarını yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz. Yeşil Cami'nin zarafetiyle, Emirsultan'ın hikmetiyle kurulan bu şehir, gerçekleştireceğimiz çalışmalarla birlikte inşallah yeniden o zarafetin, o hikmetin izinde yürüyecek" diye konuştu. Mehteran gösterisi ile devam eden etkinlik, aşure ikramı ile tamamlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi, Sultan Çelebi Mehmed'i Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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