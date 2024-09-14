Yıldırım'da 14. Aile Sağlığı Merkezi Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım'da 14. Aile Sağlığı Merkezi Faaliyete Geçti

Yıldırım\'da 14. Aile Sağlığı Merkezi Faaliyete Geçti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçeye kazandırdıkları Erikli Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yaptıkları yatırımları açıkladı. Sağlık merkezinde 3 aile hekimi ve 3 sağlık çalışanı hizmet veriyor.

14.09.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 14'üncü sağlık yatırımı olarak ilçeye kazandırdıkları, yakın zamanda hizmet vermeye başlayan Erikli Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Erikli Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. İlçe sakinlerine hizmet vermeye başlayan sağlık merkezini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci eşlik etti. 3 aile hekimi ve 3 sağlık çalışanının hizmet verdiği 2 katlı merkezde, tıbbi müdahale odası, aşılama, gebe izlem ve bebek odası, poliklinik odaları, dinlenme odası ile ortak kullanım birimleri bulunuyor.

Bakanlığın 2028 hedefine ulaşıldı

Sağlık alanında kurumlarla iş birliği yaparak 13 adet aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık istasyonunu Yıldırım'a kazandırdıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehrimize hizmet noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 14 aile sağlık merkezini hizmete açtık. Bu dönemde sağlık yatırımlarına yeni halkalar ekleyeceğiz" dedi. Bursa'da 1 aile sağlığı merkezinin ortalama 3 bin 256 nüfusa hizmet verdiğini aktaran Başkan Oktay Yılmaz, "Sağlık merkezlerinde birim nüfuslar kıymetli birer göstergedir. Birim nüfus ortalamasını ne kadar düşürürseniz o kadar kaliteli hizmet üretirsiniz. Yıldırım'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu rakamı 3 bine düşürerek Bakanlığımızın 2028 hedefine ulaştık. Yıldırımlı hemşehrilerimize verilen hizmetin kalitesini artıran bu başarıdan aldığımız motivasyon ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da 14. Aile Sağlığı Merkezi Faaliyete Geçti - Son Dakika

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