Yıldırım’da su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, merkez Yıldırım ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi; Samanlı Caddesinin batısı, Yunusemre Bulvarı kuzeyi, Dikenlik Caddesi, 2. Kasım Sokak, Arpacılar Sokak güneyi, Kazım Karabekir Caddesi, 1. Kızılırmak Sokak, 2. Yetiş Sokak, Yeşilinciler Caddesi, Beypınarı Sokak, Yenigün Sokak doğusunda kalan cadde ve sokaklarda, 20 Ağustos 2026 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."