Yıldırım'da 600 Yıllık Erguvan Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Yıldırım'da 600 Yıllık Erguvan Bayramı Coşkusu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 600 yıllık gelenek olan Erguvan Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, Emir Sultan'ın izinde manevi ve kültürel mirası yaşatmayı hedefliyor.

10.05.2025 16:05  Güncelleme: 16:34
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6 asırlık gelenek Yıldırım'da yaşatılıyor

BURSA - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Bursa'da 600 yıldır baharın müjdecisi, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olan Erguvan Bayramı büyük bir coşkuyla kutladı.

Yıldırım Belediyesi, şehrin kadim geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. 600 yıl önce Bursa'nın manevi mimarlarından Emir Sultan zamanında dervişlerin, alimlerin, gönül erlerinin buluşarak hasret gidermesi, istişare etmeleri, birlikte dua edip zikir yapmaları için başlatılan Erguvan Faslı Geleneği, Yıldırım Belediyesi tarafından 'Emir Sultan'ın İzinde 4. Geleneksel Erguvan Bayramı' başlığı ile kutlandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklere; Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti il başkan yardımcıları Salih Bahadır ile Orhan Aygün ve çok sayıda davetli katıldı.

İki gün boyunca devam eden ve Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Safiyyüddin Erhan'ın Emir Sultan Camisi'nde gerçekleştirdiği Evrad-ı Şerif ve dua ile başladı. Eşrefi çorbası dağıtılmasıyla devam program kapsamında; Prof. Dr. Mustafa Kara 'Buhara-Bursa: Gönül Coğrafyası' başlıklı bir konuşma yaparken, M. Safiyyüddin Erhan 'Eşrefiler ve Erguvan Bayramı' hakkında önemli bilgiler verdi. Yine, Prof. Dr. Hüseyin Algül 'Emir Sultan ve Erguvan Bayramı', Prof. M. Uğur Derman 'Hezarfen Necmeddin Okyay, Prof. Dr. F. Çiçek Derman ise "Rikkat Kunt Hoca Hanım" başlıklı sunumlarıyla büyük beğeni topladı. Program kapsamında Bursalı Akif Mevlidi, Kur'an Ziyafeti ve Türk Tasavvuf Musikisi konseri düzenlendi. Ayrıca etkinlik kapsamında Emir Sultan Meydan'ında açılan stantlarda sergilenen geleneksel el sanatları ürünleri de büyük beğeni topladı.

Kardeşliğimizin birliğimizin simgesi

Erguvan Bayramı'nın Bursa'nın en önemli manevi zenginliklerinden olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler için erguvan sadece baharın müjdeleyicisi değil. Erguvan her şeyden önce tevazu ve hikmetin günüdür. Birliğimizin beraberliğimizin, bereketin, kardeşliğin nişanesidir. Erguvan; bu şehrin duayla, irfanla ve çiçekle inşa edildiğinin göstergesidir. Biz bırakılan bu mirası yaşatarak, birlik beraberlik, kardeşlik hasletlerimizi perçinlediğimiz Erguvan Bayramı'ndan, onun oluşturduğu manevi iklimden güç alıyoruz. Erguvan'ın 'Erguvan gibi olun; göze değil, kalbe dokunun' şiarıyla yeşiliyle, tarihi ve kültürel değerleriyle gelişen şehrimizin geçmişinden güç alarak onu geleceğe taşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da 600 Yıllık Erguvan Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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