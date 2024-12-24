Yıldırım'da Çocuklar Çevre Müfettişi Oldu - Son Dakika
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Yıldırım'da Çocuklar Çevre Müfettişi Oldu

Yıldırım\'da Çocuklar Çevre Müfettişi Oldu

Yıldırım Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla 'Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor' projesini hayata geçirerek gönüllü 50 çocuk çevre müfettişi yetiştirdi. Çocuklar, aldıkları eğitimle çevreyi koruma sorumluluğu üstleniyor ve yaşadıkları çevredeki olumsuzlukları belediyeye iletiyor.

24.12.2024 10:44  Güncelleme: 10:47
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Yıldırım Belediyesi'nin çevre konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği 'Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor' projesi kapsamında çocuklardan oluşan 50 gönüllü çevre müfettişi, çevre ve insan sağlığını korumak için mesai harcıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin doğayı korumak ve çocuklarda çevre bilinci aşılamak için hayata geçirdiği 'Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor' projesi kapsamında 50 gönüllü çocuk çevre ve atık yönetimi eğitimi aldı. Eğitimin ardından çevre müfettişi olan çocuklara gerekli kıyafet ve ekipmanın yanı sıra tablet verildi. Çocuklar etraflarında gördükleri olumsuzlukları ve önerileri tabletlere yüklenen uygulama üzerinden belediyeye ileterek ilçenin geleceğine katkı sağlıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Çevre Müfettişleri Projesi ile çevresinde gelişen olaylara duyarlı ve bilinçli yaklaşan geleceğin yöneticisi çocuklara, bugünden; çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik sorumluluk yükleyerek onların çözüme katılımlarını sağladıklarını ifade etti.

Başkan Oktay Yılmaz, "Bu doğrultuda kurduğumuz yazılım sistemi paylaşımları ve belediyemizin meclis salonunda gerçekleştirdiğimiz çevre dostu çocuk meclisi ile evlatlarımızın karar alma süreçlerine katılımını sağladık. Çocukların çevre konusunda ön planda olduğu ve büyüklerine örnek olacakları Çevre Müfettişleri Projesi ile çevre duyarlılığı konusunda farkındalığın arttırıldığı çocuk dostu bir Yıldırım için çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Çocuklar Çevre Müfettişi Oldu - Son Dakika

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