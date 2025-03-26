Yıldırım'da 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' Tiyatrosu Büyüledi - Son Dakika
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Yıldırım'da 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' Tiyatrosu Büyüledi

Yıldırım\'da \'Filistin Hakkında Konuşmalıyız\' Tiyatrosu Büyüledi

Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Nurdan Albamya'nın 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' adlı tek kişilik tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Oyunda Filistinli Meryem'in gerçek hayat hikayesi sahnelendi, katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

26.03.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
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Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında oyuncu Nurdan Albamya'nın Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıdığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' adlı tek kişilik oyuna ev sahipliği yaptı.

Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Tiyatro Sanatçısı Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni toplarken, oyundan etkilenen davetliler gözyaşlarını tutamadı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde perde açan oyuna çok sayıda tiyatrosever katıldı. İşgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışılan, bu uğurda büyük bir mücadele veren Filistinli Meryem Ebu Najma'nın gerçek hayat hikayesini konu alan 70 dakikalık tek kişilik tiyatro oyunu baştan sona büyük bir ilgiyle izlendi.

Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıdığı oyunda; Filistin'de yaşanan ortak acıları, işlenen insanlık suçlarını ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için verilen mücadeleleri gözyaşları içinde izledi. Yıldırımlı tiyatroseverler, oyunun sonunda Tiyatro Sanatçısı Nurdan Albamya İnce'yi yüksek performansını ayakta alkışlayarak ödüllendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' Tiyatrosu Büyüledi - Son Dakika

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