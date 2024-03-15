Yıldırım\'da Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

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Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Yıldırım'da hizmete açılan Gençlik Merkezi, kütüphaneden e- spor merkezine, sinemadan müzik odası ve fitness salonuna kadar gençlerin tüm beklentilerine cevap verecek.

Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Yıldırım Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve çok sayıda davetli katıldı. 5 bin metrekare kullanım alanına sahip Yıldırım Gençlik Merkezi'nin bünyesinde; yeni nesil kütüphane, çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, güreş ve karate salonları, sinema salonu, ders çalışma alanları, el sanatları ve zeka oyunları dersliği, kitap kafe, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunuyor.

Yıldırım'a hak ettiği hizmetleri kazandırmak için 5 yıldır yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu süreçte kentsel dönüşüm projeleri, kütüphaneler, sosyal ve kültürel faaliyetler ile Yıldırımlıları mutlu etmek için çalıştık. Geride bıraktığımız 5 yılda sadece spor alanında 22 yatırımı ilçemize kazandırdık. 256 bin insanımızı sporla buluşturduk. Bugün yine Türkiye'nin en büyük ve işlevsel gençlik merkezlerinden birisini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni nesil kütüphane, çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, güreş ve karate salonları, sinema salonu, ders çalışma alanları, el sanatları ve zeka oyunları sınıfı, kitap kafe, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunuyor. Ayrıca, salonlarıyla, sınıflarıyla, kütüphanesiyle, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber evlatlarımızın yeni buluşma noktası olacak Merkezi'mizde gençlerimize hem kendilerini geliştirme hem de vakitlerini verimli değerlendirebilecek. Gençlerimizin ve çocuklarımızın istedikleri her şeyi bir çatı altında toplayan Yıldırım Gençlik Merkezi Yıldırım'a ve Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, gençlerin tesise gösterdiği ilgiye işaret ederek, "Görüyorum ki daha şimdiden gençlerimiz tesisimize akın etmiş. Gençler biz, sizleri çok seviyoruz. Yıldırım'da güzel işler yapılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, birçok projeyi ilçeye kazandırmış, kazandıracakları birçok programda var. Biz her zaman başkanımızın yanındayız desteğimiz sürecek. Aileler, buraya çocuklarını getirsinler. Bu spor salonları, spor merkezleri vatandaşlarımıza ücretsiz. Buraya gelen çocukları bizler ailelerle birlikte kötü alışkanlıklardan da korumuş oluyoruz" diye konuştu.

Son beş yılda Yıldırım'a önemli yatırımların kazandırıldığını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Yıldırım Belediye Başkanımız, enerjisiyle özverisiyle ilçenin çehresini değiştirecek projelere imza atıyor. Bir taraftan şehrin en önemli gündem maddesi olan kentsel dönüşüm alanında 11 projeyi yürüten Belediyemiz, diğer taraftan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Yıldırım Gençlik Merkezi gibi 100 binlerce insanımızın istifade ettiği tesisleri ilçemize kazandırdı. Önümüzdeki dönemde başkanımız ve ekibi aynı şevk ve aşkla Yıldırım'a hizmet etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Yıldırım'a her gün yeni bir yatırımın temelinin atıldığını veya hizmete açıldığını aktaran Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise "Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşları Yıldırım'ın çehresini değiştirmeye, şehrin marka değerini yükseltmeye, Yıldırımlılar için daha güvenli ve konforlu bir yaşam sağlamaya ahdetmişler. Bize düşen ise bu inançlı, çalışkan, kadrolara destek olmak" dedi. Konuşmaların ardından protokol ve gençler Yıldırım Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini beraber kesti. - BURSA