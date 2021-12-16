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Yıldırım'da 'İnternet Gazeteciliği Akademisi' - Son Dakika

Yıldırım'da 'İnternet Gazeteciliği Akademisi'

16.12.2021 14:26
Yıldırım'da 'İnternet Gazeteciliği Akademisi'

Yıldırım Belediyesi ve İnternet Gazetecileri Derneği tarafından medyaya ilgi duyan gençler için hayata geçirilen 'İnternet Gazeteciliği Akademisi' devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi ve İnternet Gazetecileri Derneği tarafından medyaya ilgi duyan gençler için hayata geçirilen 'İnternet Gazeteciliği Akademisi' devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, İnternet Gazetecileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'İnternet Gazeteciliği Akademisi' eğitimleri devam ediyor. Özellikle medyanın dijitalleşmesi ile sektördeki ağırlığı her geçen gün artan internet gazeteciliğinin inceliklerinin ve teknik detaylarının katılımcılara anlatıldığı eğitimde; İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Sekreteri Aysın Komitgan 'Etik Değerler ve İletişim', Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi 'Muhabirlik', İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir 'Editörlük', Barbaros Koçanalı, 'Google Seo Eğitimi' ve Umut Avcı da 'Photoshop' konularında kursiyerleri bilgilendiriyor.

İnternet Gazeteciliği Akademisi'ne konuk olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gelişen teknolojiyle birlikte haber oluşturma ve habere ulaşma konusunda çok köklü değişikliklerin yaşandığını kaydederek, "Bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde en önemli haber kaynakları olan gazete, radyo ve televizyon gibi basın organları bugün önceliklerini internet ve sosyal medyaya kaptırdı. Bu mecralarda daha nitelikli çalışmalar üretilmesi maksadıyla kendisini bu alanda geliştirmek isteyen gençlerimize yönelik paydaşlarımız ile birlikte 'İnternet Gazeteciliği Akademisi'ni hayata geçirdik. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kendi alanlarında uzman basın mensuplarımız gençlerimizin ufkunu açıyor ve mesleğin püf noktaları konusunda birikimlerini paylaşarak onlara önemli kazanımlar sağlıyor. Eğitmenlerimize teşekkür ediyor, kursiyerlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Genç istihdamını önemsiyoruz"

Genç istihdamını önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Yaptığımız eğitimin sonunda derneğin belirlediği kurumlarda kursiyerlerimize yönelik işbaşı programları düzenleyeceğiz. 9 aylık istihdam desteği alan gençlerimiz iyi bir çıraklık dönemi geçirmiş olacaklar. Gençlerimiz istihdam sürecinde, eğitim boyunca öğrendiklerini de pratiğe geçirebilme imkanı bulacaklar. İnşallah hepsini usta gazeteci olarak sektöre kazandırırız" dedi. - BURSA

Yıldırım'da 'İnternet Gazeteciliği Akademisi'
Yıldırım'da 'İnternet Gazeteciliği Akademisi'
Yıldırım'da 'İnternet Gazeteciliği Akademisi'

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, İnternet, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım'da 'İnternet Gazeteciliği Akademisi' - Son Dakika


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