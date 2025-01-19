Yıldırım'da Karne Şenliği ile Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor - Son Dakika
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Yıldırım'da Karne Şenliği ile Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Yıldırım\'da Karne Şenliği ile Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Yıldırım Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilini coşkuyla karşılamak amacıyla düzenlediği Karne Şenliği etkinliklerinde çocuklara eğlenceli aktiviteler sunuyor. Şenlikte, tiyatro gösterileri, şişme oyun alanları ve çeşitli eğlenceler yer alıyor.

19.01.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Yıldırım Belediyesi'nin düzenlendiği karne şenliği etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyor.

Yıldırım Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için birbirinden güzel etkinlikler hazırladı. Karnesine kavuşan öğrenciler soluğu Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yıldırım'da Karne Şenliği' etkinliklerinde aldı. Başkan Oktay Yılmaz, organizasyonun ilk gününde çocuklarla bir araya gelerek mutluluklarını paylaştı.

Karne Şenliği etkinlikleri çerçevesinde, Barış Manço Kültür Merkezi fuaye alanına şişme oyun alanları ve planetaryum kuruldu. Programın ilk gününde Salıncak adlı Karagöz Hacivat gölge oyunu ve animasyon gösterisi minik katılımcılarından tam not aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmayan veliler ise Yıldırım Belediyesi ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ederek, böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

20 Ocak'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde Maşa ve Koca Ayı Maskot Tiyatrosu ve animasyon gösterisi, 21-22 Ocak'ta Yıldırım Gençlik Merkezi'nde fuaye alanına şişme oyun alanları ile planetaryum kurulacak. Youtuber Sertaç Güngör ve Yazar Melih Tuğtağ çocuklarla buluşacak. 23-24 Ocak'ta ise Adile Naşit Tiyatrosu'nda illüzyon ve jonglör gösterileri düzenlenecek.

Karne dönemlerinin çocuklar için unutulmaz anlardan birisi olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, "Çocuklarımızın tatillerini daha iyi şekilde geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklerimizle, Yıldırım'da çocuk olmanın ayrıcalığını yavrularımıza hissettirmek istedik. Nasıl bir anne, bir baba için en büyük huzur çocuklarının mutluluğu ise bizler için de çocuklarımızın tebessümünden, gözlerinin içindeki mutluluktan daha değerli bir hazine yok. Yıldırım'da, başta çocukların olmak üzere tüm hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Evlatlarımızın gözlerinde gördüğümüz parıltı, yaptığımız çalışmaların en büyük ödülü. 24 Ocak'a kadar devam edecek olan şenlikte, eğlenceli oyunlardan yüz boyama etkinliklerine müzikli drama oyunlarından çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlik yapılacak. Tüm evlatlarımızı doyasıya eğlenmeleri için Yıldırım Karne Şenliği'ne bekliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Karne Şenliği ile Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor - Son Dakika

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