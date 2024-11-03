Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Yıldırım\'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, depreme dayanıklı ve modern konutlar inşa ettiklerini belirterek, ilçedeki kentsel dönüşüm projeleri ile yaşam alanlarını iyileştirdiklerini ifade etti. Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 262 konut tamamlandı ve vatandaşların yeni evlerine yerleşmesi sağlandı.

03.11.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: İlçeye kazandırdığımız depreme dayanıklı,modern yapı ve yaşam alanlarıyla Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz ay anahtar teslimi gerçekleştirdikleri Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerine yerleşen İnay ailesini ziyaret etti.

Mollaarap Mahallesi'nde yaşanan heyelan sonrası bölgenin riskli alan ilan edilmesiyle evlerinden tahliye edilen mahalle sakinlerinden olan İnal ailesi taşıma usulü ile Çınarönü'ndeki yeni evlerine kavuştu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çınarönü Mahallesi'nde inşa ettikleri 262 konuttan oluşan Çınarönü Rezerv Alan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerine yerleşen Mükerrem İnal'ın evine konuk oldu.

Söz verdikleri gibi yaklaşık 2 yıllık süre zarfında sağlam, güvenli konutlar inşa ederek vatandaşları taşıma usulü ile yeni evlerine yerleştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Evlerinden tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizi Çınarönü Mahallesi'nde tamamladığımız konutlara yerleştirdik. Bizim tek karımız gönülden edilen bir dua. Hemşehrilerimizin gözlerinin içindeki parlama bizi motive ediyor. İlçeye kazandırdığımız depreme dayanıklı, modern yapı ve yaşam alanlarıyla Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz"dedi.

Kentsel dönüşümün Yıldırım için bir tercihten ziyade zorunluluk olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da süregelen plansız büyüme ve çarpık yapılaşmanın beraberinde getirdiği sorunları ortadan kaldırmanın tek yolu kentsel dönüşümdür. Yıllardır devam eden süreçte güvensiz, sosyal alanları yetersiz, ulaşım aksları yetersiz bölgelerimizi, güvenli konutlar, yaşam standartları yüksek, ulaşım ağı gelişmiş, ortak kullanım alanları ile desteklenmiş, yaşam alanları oluşturmak zorundayız. Her şeyden önce ülkemizin ve şehrimizin depremselliği göz önünde bulundurulduğunda buna mecburuz. İlçemizin 26 farklı noktasında gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız mevcut. Hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle 5 yıllık görev içinde 30 bin konutu dönüştürerek hemşehrilerimizi bu güvenli şemsiye altına almaktır" diye konuştu.Yeni evlerine yerleşmekten mutluluk duyduğunu ifade eden ev sahibi Mükerrem İnal, Başkan Oktay Yılmaz'a ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çınarönü Rezerv Alan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 20 dönümlük alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 262 konut ve 8 ticari birimin yanı sıra 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik teknopark alanı bulunuyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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