Yıldırım'da mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nin 'Yaptığın Tercih ile Takımını Şampiyon Yap' mesajıyla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde başlattığı 'Topladığın Mavi Kapak ile Tekerlekli Sandalyeye Destek Ol' kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Farkındalık oluşturan projelere imza atan Yıldırım Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bir kampanyanın startını verdi. Yıldırım Belediyesi, engelli aracı kampanyalarına destek olabilmek amacıyla ilçenin belirli noktalarına mavi kapak toplama kutuları yerleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan projenin ilk ayağında, Yıldırım Belediyesi Hizmet Binası, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Barış Manço Kültür Merkezi'ne 1'er tane, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ne 5 tane olmak üzere toplamda 8 'mavi kapak toplama kutusu' yerleştirildi. İlçe sakinlerinden büyük takdir toplayan kampanya engelli bireylere umut olurken, biriktirme kutusunun üzerinde verdiği 'Yaptığın Tercih ile Takımını Şampiyon Yap' mesajı ile de takım ruhunu yaşatıyor ve gençlerin dikkatini çekiyor. 'Topladığın Mavi Kapak ile Tekerlekli Sandalyeye Destek Ol' sloganıyla hayata geçirilen projede toplanan binlerce mavi kapağın geliri Engelliler Federasyonu'na bağışlanarak engelli vatandaşlara engelli aracı olarak dönecek.

Engelleri el birliği ile aşacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Engelli kardeşlerimize yönelik birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor ve yaptığımız hizmetlerde onları önceliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalara, yaptığımız kampanyalara hemşehrilerimizin desteği oldukça büyük. Bu noktada hemşehrilerimizle birlikte aynı safta yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Onlarla birlikte yaptığımız her iş bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor. Yıldırım Belediyesi olarak uzun süredir devam eden Mavi kapak kampanyasına yeni bir soluk kazandırmak istedik. İlçemize kampanyanın ilk adımında 8 tane mavi kapak toplama kutusu yerleştirdik. Önümüzdeki hafta bu sayıyı 30'a tamamlayacağız. 'Mavi Kapak ile Tekerlekli Sandalyeye Destek Ol' kampanyamızda toplanılan her mavi kapak engelli kardeşlerimize engelli araç olarakgeri dönecek. Yıldırım Belediyesi olarak engelleri hep birlikte aşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA