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Yıldırım'da Şehit Yusuf Sel Parkı hizmete açıldı - Son Dakika
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Yıldırım'da Şehit Yusuf Sel Parkı hizmete açıldı

Yıldırım Belediyesi Şehit Yusuf Sel Parkı'nı hizmete açtı.

Yıldırım\'da Şehit Yusuf Sel Parkı hizmete açıldı
15.12.2023 - 16:13,
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Yıldırım Belediyesi Şehit Yusuf Sel Parkı'nı hizmete açtı.

Yıldırım'a 1,5 milyon metrekare aktif yeni yeşil alan kazandırma hedefi çerçevesinde; 31'i yeni park, 40'ı sil baştan yenilenen park, 5 orman parkı ve 2 millet bahçesi olmak üzere 78 proje kazandıran Yıldırım Belediyesi'nin yeni oluşturduğu yeşil alan miktarı 1 milyon metrekareyi geçti. Yıldırım Belediyesi'nin 32'nci parkı olarak ilçeye kazandırdığı Şehit Yusuf Sel Parkı hizmete açıldı. Açılışa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehirlerin yaşam kalitelerinin belirlenmesinde öncelikli kriterlerden birisinin 'kişi başına düşen yeşil alan miktarı' olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz bu düşünce ile ilçemizdeki yeşil alan miktarını kişi başı bir metrekare yükseltmek düşüncesiyle 700 bin metrekare yeni yeşil alan hedefi koymuştuk. Büyükşehir Belediyemiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın desteği ile kısa sürede tamamladıktan sonra hedefimizi 1,5 milyon metrekare olarak güncelledik. Bunun da 1 milyon metrekaresini tamamladık" dedi.

Yeşil Yıldırım yolunda önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bugün hem yeni bir alanı ilçemize kazandırıyoruz hem de şehidimiz Yusuf Sel'e vefa borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirmiş oluyoruz. 2 bin 144 metrekarelik alana sahip parkımızın bin 195 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Ayrıca parkımızı yeraltı damlama ve yağmurlama sulama sistemlerini entegre bir şekilde kullanılarak su tüketimini azaltacak şekilde planladık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yıldırım'da güzel hizmetlere imza atıldığını vurgulayan Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, "Bölgeyi çok iyi bilen ve nokta atışı hizmetler götüren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Vatan uğruna, kutsal değerler uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Oktay Başkanımız ve ekibini de tebrik ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, "Dünyanın hiçbir şehri bir renkle anılmamakta. Yalnızca yeşil rengi Bursa ile özdeşleşmiştir. Yeşil kimliğine katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Canını vatan için feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" sözlerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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