BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi, 22. Cadde, 23. Cadde, 24. Cadde ve civarında 20 Ocak 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Son Dakika › Yerel › Yıldırım'da Su Kesintisi Duyurusu - Son Dakika
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