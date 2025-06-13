Yıldırım'da Tarihi ve Kültürel Yeniden Canlandırma Projesi - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım'da Tarihi ve Kültürel Yeniden Canlandırma Projesi

13.06.2025 15:50
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Yıldırım Belediyesi, tarihi ve kültürel yapıları restore ederek ilçenin geçmiş zenginliğini gün yüzüne çıkarıyor. Molla Yegan Medresesi, Aşık Yunus Türbesi ve diğer önemli yapılar, modern bir kent inşası ile bir arada korunuyor.

Yıldırım'da tarih canlanıyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Osman Fevzi Efendi Konağı'ndan Aşık Yunus Türbesi'ne, Molla Yegan Medresesi'nden İsabey Cami'ne ilçedeki tarihi ve kültürel yapıları eski ihtişamına kavuşturuyor.

Yıldırım Belediyesi, bir taraftan dönüşüm çalışmalarıyla yeni modern bir kent inşa ederken diğer taraftan da ilçedeki tarihi ve kültürel yapıları bir bir ayağa kaldırıyor. Molla Yegan Medresesi, Aşık Yunus Türbesi, İsabey Köy Camii, İsabey Mahalle Konağı ve birçok sivil mimari örneği yapıyı restore ederek, Bursa'ya kazandıran Yıldırım Belediyesi, Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü, Müsellim Köşkü, Ermeni Kilisesi, Murad Emri Evi, Hünkar Korusu ve çok sayıda sivil mimari örneği yapıda ise planlama ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın, Türkiye'nin en önemli tarihi ve kültürel zenginliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa'nın tarihi mirasının önemli bir kısmı Yıldırım'da bulunuyor. Emir Sultan'dan Cumalıkızık'a, Yeşil Türbe'den Yıldırım Külliyesi'ne ülkemizin en önemli tarihi ve kültürel yapılarına sahibiz. Yine Yıldırım, Bursa'nın çok kıymetli sivil mimari örneklerini bünyesinde barındırıyor. Geçmişten güç alarak geleceği inşa eden yönetim anlayışımız çerçevesinde zenginliklerimizi korumak, sonraki nesillere aktarmak için projeler hazırlıyoruz" dedi.

Molla Yegan Medresesi'nin aslına uygun olarak restore edildikten sonra çocuk üniversitesine dönüştürüldüğünü hatırlatan Başkan Yılmaz, "Molla Yegan asırlar sonra yeniden ilim ve irfan yuvası oldu. Yine Osman Fevzi Efendi Konağı'nı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'ne dönüştürerek Yıldırım'ın en kıymetli mekanlarından birisi haline getirdik. Selimzade, Hacıseyfettin ve Yeşil mahallelerimizde bulunan onlarca sivil mimari örneği yapıyı ayağa kaldırarak, insanlarımızın istifadesine sunuyoruz. Yine Bursa'nın en önemli tarihi akslarından olan Setbaşı- Yeşil- Emirsultan bölgesinde tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkaracak projemiz var. Yıldırım'ı dün ile yarının iç içe olduğu, çevre ile insanın barışık olduğu, marka değeri yüksek bir şehir haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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