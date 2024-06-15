Yıldırımlı çocuklar karne şenliğinde eğlendi

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Yıldırımlı çocuklar, Karne Şenliği'nde doyasıya eğlenerek, bir yılın yorgunluğunu attı.

Yıldırım Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler için karne şenliği düzenledi. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, yüz boyama etkinlikleri, sokak oyunları, drama oyunları, sihirbaz ve animatör gösterileri ile doyasıya eğlendi. Çocuklar, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin açmış olduğu bilim istasyonu ile bilimin gizemli dünyasına yolculuk yaptılar. Program, çocuklardan tam not aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız yoğun bir öğretim yılını geride bıraktı. Bizlerin de çocukken dört gözle beklediği yaz tatiline, evlatlarımızın eğlenerek mutlu bir şekilde tatillerine başlamaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın gözündeki mutluluğu görmek, buna vesile olmak bizi onlardan çok mutlu etti" dedi. - BURSA