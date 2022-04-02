Yıllardır süren Ramazan geleneği - Son Dakika
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Yıllardır süren Ramazan geleneği

02.04.2022 15:01
Yıllardır süren Ramazan geleneği

Samsun'da çay ocaklarının yoğunlukla bulunduğu İlkadım ilçesinde birçok çay ocağı oruçlu müşterileri için dükkanlarını açıyor fakat çay ocağını yakmıyor, çay satışı yapmıyor.

Samsun'da çay ocaklarının yoğunlukla bulunduğu İlkadım ilçesinde birçok çay ocağı oruçlu müşterileri için dükkanlarını açıyor fakat çay ocağını yakmıyor, çay satışı yapmıyor.

Ramazan ayında birçok esnaf, lokanta, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yerler faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan tarihi Saathane Meydanı civarındaki çay ocaklarında dükkanlar açık olmasına rağmen çay satışı yapılmıyor. Oruçlu olan vatandaşlar, çay ocaklarına oturup, gazete okuyup, televizyon izleyip, namaz saatlerini bekleyip, iftar saatine kadar zaman geçiriyorlar. Çay ocağı sahipleri de Ramazan dolayısıyla ocağını iftardan önce yakmıyor.

Durumdan memnun olan vatandaşlar, "Camiye gidip gelirken çay ocaklarında oturup dinleniyoruz. Burada arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Akşam oruç açtıktan sonra da teravihten sahura kadar gelip burada çayımızı içip, esnafa katkı sağlıyoruz" dediler.

Yıllardır çay ocaklarını açsalar da çay satışı yapmayan işletmeciler ise artık insanların bu geleneğe alıştığını, oruç tutmayanların da oruç tutanlara saygısından kendilerinden çay istemediğini belirtiler. - SAMSUN

Yıllardır süren Ramazan geleneği
Yıllardır süren Ramazan geleneği
Yıllardır süren Ramazan geleneği

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İlkadım, Samsun, Oruç, Çay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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