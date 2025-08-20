Yılmaz'a sürpriz karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yılmaz'a sürpriz karşılama

Yılmaz\'a sürpriz karşılama
20.08.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Göksuncuk Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Göksuncuk Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Bölge mahallelerden Yılmaz'ın ziyaret haberini alan vatandaşlar Göksuncuk'a akın etti. Miting havasında geçen buluşmada Yılmaz, "Milletimizden aldığımız güçle gönül gönüle daha refah bir Şehitkamil yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, önceki gün akşam saatlerinde Göksuncuk Mahallesi sakinleri ile buluştu. Yılmaz, beraberinde meclis üyeleri ve belediye yöneticileri ile gerçekleştirdiği ziyarette Göksuncuk'ta büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

Başkan Yılmaz'a coşkulu karşılama

Göksuncuk'un yanı sıra çevredeki mahallelerden de çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği buluşmada, genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Sokakları dolduran kalabalık, Başkan Yılmaz'a sevgi gösterilerinde bulunurken, Yılmaz herkesle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

"Eksikleri gidereceğiz"

Ziyarette vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, çözüm önerilerini paylaşarak belediyenin yürüttüğü hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Mahalleye kazandırılacak projelerde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Göksuncuk'un hem sosyal hayatına hem de gençlerimizin spor faaliyetlerine katkı sunacağız. Mahallemiz için önemli bir eksikliği gidereceğiz" diye konuştu.

"Hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Sorunları yerinde tespit ederek, çözüm yolunu bölge halkı ile birlikte ürettiklerini ifade eden Yılmaz, "Şehitkamil'in her köşesinde vatandaşlarımızla buluşuyor, taleplerini yerinde dinliyoruz. Bugün Göksuncuk'ta gördüğümüz bu yoğun ilgi bizlere büyük bir güç verdi. Gençlerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını dinleyen ve çözüm sözü veren Yılmaz'a teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'a sürpriz karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: Yılmaz'a sürpriz karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.