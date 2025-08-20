Yılmaz\'a sürpriz karşılama

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Göksuncuk Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Bölge mahallelerden Yılmaz'ın ziyaret haberini alan vatandaşlar Göksuncuk'a akın etti. Miting havasında geçen buluşmada Yılmaz, "Milletimizden aldığımız güçle gönül gönüle daha refah bir Şehitkamil yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, önceki gün akşam saatlerinde Göksuncuk Mahallesi sakinleri ile buluştu. Yılmaz, beraberinde meclis üyeleri ve belediye yöneticileri ile gerçekleştirdiği ziyarette Göksuncuk'ta büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

Başkan Yılmaz'a coşkulu karşılama

Göksuncuk'un yanı sıra çevredeki mahallelerden de çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği buluşmada, genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Sokakları dolduran kalabalık, Başkan Yılmaz'a sevgi gösterilerinde bulunurken, Yılmaz herkesle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

"Eksikleri gidereceğiz"

Ziyarette vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, çözüm önerilerini paylaşarak belediyenin yürüttüğü hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Mahalleye kazandırılacak projelerde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Göksuncuk'un hem sosyal hayatına hem de gençlerimizin spor faaliyetlerine katkı sunacağız. Mahallemiz için önemli bir eksikliği gidereceğiz" diye konuştu.

"Hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Sorunları yerinde tespit ederek, çözüm yolunu bölge halkı ile birlikte ürettiklerini ifade eden Yılmaz, "Şehitkamil'in her köşesinde vatandaşlarımızla buluşuyor, taleplerini yerinde dinliyoruz. Bugün Göksuncuk'ta gördüğümüz bu yoğun ilgi bizlere büyük bir güç verdi. Gençlerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını dinleyen ve çözüm sözü veren Yılmaz'a teşekkür ettiler. - GAZİANTEP