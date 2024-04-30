Yılmaz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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Yılmaz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Yılmaz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Başkan Umut Yılmaz, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada başarılı her çocuğu ödüllendireceğini söyledi.

30.04.2024 11:37  Güncelleme: 11:43
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Şehitkamil Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Başkan Umut Yılmaz verdi. Çocuklardan, akademik başarılarıyla ilgili söz alan Başkan Yılmaz, başarılı her çocuğu ödüllendireceğinin sözünü verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesinin kurumlar arası iş birliğiyle organize ettiği geleneksel spor organizasyonlarında derece yapan öğrencilere yönelik ödül töreni düzenlendi. Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki ödül töreni; paydaş kurum temsilcileri, antrenörler, dereceye giren 249 sporcu ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

3x3 Basketbol Turnuvası, Minikler Futbol Şenliği ve Mangala Turnuvası'na toplam 820 sporcu öğrenci katılım sağladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, kategorilerinde dereceye giren sporcu öğrencilere branşlarına özgü spor malzemeleri, kupa, madalya ve başarı belgesi takdim etti.

"Yarın çok daha güzel şeyler başaracaksınız"

Ödül töreninde çocuklara hitaben konuşan Başkan Umut Yılmaz, "Güzel, en duygulu hitap ettiğim kesin, ah işte bu çocuklar. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Dünyanın hiçbir ülkesinde, çocuklara hediye edilmiş bir bayram yok. Mustafa Kemal'in kıymetini bilin. Sizler zoru başardınız. Bugün burada oturuyorsanız inandığınız içindir. Her biriniz yarıştınız, arkadaşlarınızla birlikte mücadele ettiniz ve başardınız. Bugün de bakın buradasınız. Hepinizin ne güzel boyunlarında madalyalarını görüyorum. Çok güzel şeyler. Siz eğer bunu başarıyorsanız siz yarın çok daha güzel şeyler başaracaksınız. Hepiniz. Derslerinizde başarılı olun, abiniz yanında. Tatile gidecekseniz, beraber gideceğiz ama başarılarla" ifadelerini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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