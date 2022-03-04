Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz" - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye meclisinin mart ayı toplantısında karla mücadele ve koordinasyon ekibine teşekkür ederek, çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toroslar Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı, Başkan Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Yılmaz, Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat ile ilgili, "Ukrayna'da devam eden üzücü bir savaş var. Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler sürüyor, ikinci toplantı yapılıyor. İnşallah ateşkeş kararının çıkmasını diliyoruz. 3. Dünya Savaşı ihtimali konuşuluyor. İnşallah bunun olmamasını diliyoruz. Ülkemizin, devletimizin bu süreçteki duruşunu da anlamlı buluyoruz. Ülkemiz, kilit ülke durumunda. Savaşın durması noktasında da katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Toplantıda, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümlerine göre, 2022 yılı için ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayılarının 5 ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi de kapsayan 2022 yılı hibe "çağrı programları" ve yerel ve ulusal kurumlar tarafından 2022 yılında yayınlanan "proje teklif çağrıları" kapsamında Toroslar Belediyesini temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a yetki verilmesine ilişkin teklif de görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi

Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 2384 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi de görüşülerek oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.

Nisan 2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı günü, 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 olarak belirlenirken, toplantı dilek ve temenniler bölümü ile son buldu. - MERSİN