Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz"

04.03.2022 14:37
Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye meclisinin mart ayı toplantısında karla mücadele ve koordinasyon ekibine teşekkür ederek, çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye meclisinin mart ayı toplantısında karla mücadele ve koordinasyon ekibine teşekkür ederek, çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toroslar Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı, Başkan Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Yılmaz, Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat ile ilgili, "Ukrayna'da devam eden üzücü bir savaş var. Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler sürüyor, ikinci toplantı yapılıyor. İnşallah ateşkeş kararının çıkmasını diliyoruz. 3. Dünya Savaşı ihtimali konuşuluyor. İnşallah bunun olmamasını diliyoruz. Ülkemizin, devletimizin bu süreçteki duruşunu da anlamlı buluyoruz. Ülkemiz, kilit ülke durumunda. Savaşın durması noktasında da katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Toplantıda, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümlerine göre, 2022 yılı için ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayılarının 5 ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi de kapsayan 2022 yılı hibe "çağrı programları" ve yerel ve ulusal kurumlar tarafından 2022 yılında yayınlanan "proje teklif çağrıları" kapsamında Toroslar Belediyesini temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a yetki verilmesine ilişkin teklif de görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi

Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 2384 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi de görüşülerek oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.

Nisan 2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı günü, 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 olarak belirlenirken, toplantı dilek ve temenniler bölümü ile son buldu. - MERSİN

Yılmaz: Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz

YORUMLAR
500
Mersin'de polis ekipleri kadın muhtarlar ve hal çalışanlarıyla buluştu Mersin'de polis ekipleri kadın muhtarlar ve hal çalışanlarıyla buluştu Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılmaz: 'Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
13:53 Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:52:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement