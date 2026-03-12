Yılmaz'dan 12 Mart mesajı - Son Dakika
12.03.2026 13:32  Güncelleme: 13:33
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu, vatan sevgisini ve sarsılmaz inancını en güçlü şekilde yansıtan eşsiz bir eser olduğunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir olmadığını vurgulayan Yılmaz, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin, inancının ve kararlılığının en güçlü ifadesidir. Bu eşsiz eser, milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini ve vatanı uğruna her türlü fedakarlığı göze alacağını tüm dünyaya ilan eden bir manifestodur" dedi.

Yılmaz, milli marşın yazıldığı dönemin zorlu şartlarına da dikkat çekerek, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği kurtuluş mücadelesinin tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti. Yılmaz, "Milletimiz, en zor şartlar altında dahi umudunu ve inancını kaybetmemiş; vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını korumak için büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Mehmet Akif Ersoy da kaleme aldığı İstiklal Marşı ile bu ruhu en güçlü şekilde dile getirmiş, milletimizin ortak duygularına tercüman olmuştur. İstiklal Marşı, sadece geçmişimizin bir hatırası değil; aynı zamanda geleceğimize ışık tutan bir yol haritasıdır. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi iyi anlaması, tarihimizin bu büyük mirasını sahiplenmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler de yerel yönetimler olarak bu bilinci yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, mesajının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu vesileyle bizlere bağımsız bir vatan bırakan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, milletimizin 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

