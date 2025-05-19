Yılmaz\'dan 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü\'ne davet

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı dolayısıyla düzenlenecek Bayraklı Gençlik Yürüyüşü'ne tüm Gazianteplileri davet etti. Yılmaz, "19 Mayıs'ta 19.19'da Celal Doğan Parkı'ndan başlayacak kortej yürüyüşümüze tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlediği etkinliklerle bayram coşkusunu ilçe geneline taşıdı. Günler öncesinden başlayan etkinlikler yürüyüşle son bulacak.

"19 Mayıs'ı Şehitkamil'de büyük bir coşkuyla kutlayacağız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs gururunu bu yılda Şehitkamil'de coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Spordan sanata, yarışmalardan turnuvalara kadar birçok etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Yılmaz, "106 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi bugün gençliğin elinde aynı kararlılıkla parlıyor. 19 Mayıs Pazartesi günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Şehitkamil'de büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Atatürk'ün gençliğe hediye ettiği bu anlamlı günde sizleri Bayraklı Gençlik Yürüyüşü'ne davet ediyorum" dedi.

"19 Mayıs 19.19'da Celal Doğan Parkı'nda buluşalım"

Yılmaz, tüm Gaziantep halkını meydanlara davet ederek, "19 Mayıs saat 19.19'da Emek Mahallesi Celal Doğan Parkı'ndan başlayarak Korupark'ta tamamlayacağımız yürüyüşümüz sonrasında gençlik konseri ve havai fişek gösterisi bizleri bekliyor olacak. Geleneğimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyor. Cumhuriyet'imizin değerlerine hep birlikte sahip çıkıyoruz. Haydi Gaziantep, bu özel günde milli değerlerimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için hep birlikte tek yürek olalım. 19 Mayıs'ta meydanlarda buluşalım. Bu vesileyle 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutlarım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP